Путин рассказал о расширении межвузовских обменов России и Китая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии присвоения председателю КНР Си Цзиньпину звания почетного доктора Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) констатировал рост интенсивности межвузовских обменов между РФ и Китаем.

"В настоящее время межвузовские обмены между Россией и Китаем активно расширяются, в них участвуют порядка 90 тысяч студентов, аспирантов, преподавателей", - сказал Путин. По его мнению, все это "наглядно свидетельствует о том, что у российской и китайской молодежи, научной, академической общественности есть стремление к взаимным контактам, устойчивый интерес к изучению богатейшего исторического и культурного наследия друг друга, а также современных достижений Китая и России".

Путин напомнил, что СПбГУ был и остается одним из флагманов сотрудничества России и КНР в научно-образовательной сфере и по праву занимает место среди ведущих мировых центров изучения языка, культуры и истории КНР. "Здесь работают и преподают ведущие китаисты России, а можно сказать и мира", - отметил президент.

В ходе церемонии он предался воспоминаниям и сообщил, что актовый зал университета в то время, когда российский лидер там учился и позднее работал "казался раза в два-три больше". "Теперь почему-то так вот скукожился, но от этого не перестал быть таким прекрасным, светлым и красивым, как он остается в моей памяти", - заметил Путин.

Глава государства напомнил, что еще в XIX веке на базе кафедры китайской филологии Восточного факультета университета была сформирована первая в стране научная школа китаеведения. В настоящий момент в СПбГУ реализуется 40 образовательных программ, разработанных с целью развития сотрудничества с КНР. Путин назвал среди них новые проекты для студентов, включающие углубленное изучение китайского языка, экономики, правовой системы, общественной жизни современного Китая.