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РИА Новости

Путин рассказал о расширении межвузовских обменов России и Китая

Вчера, 21:32
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии присвоения председателю КНР Си Цзиньпину звания почетного доктора Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) констатировал рост интенсивности межвузовских обменов между РФ и Китаем.
"В настоящее время межвузовские обмены между Россией и Китаем активно расширяются, в них участвуют порядка 90 тысяч студентов, аспирантов, преподавателей", - сказал Путин. По его мнению, все это "наглядно свидетельствует о том, что у российской и китайской молодежи, научной, академической общественности есть стремление к взаимным контактам, устойчивый интерес к изучению богатейшего исторического и культурного наследия друг друга, а также современных достижений Китая и России".
Владимир Путин
Вчера, 21:18
Путин прокомментировал присвоение Си Цзиньпину звания доктора СПбГУ
Путин напомнил, что СПбГУ был и остается одним из флагманов сотрудничества России и КНР в научно-образовательной сфере и по праву занимает место среди ведущих мировых центров изучения языка, культуры и истории КНР. "Здесь работают и преподают ведущие китаисты России, а можно сказать и мира", - отметил президент.
В ходе церемонии он предался воспоминаниям и сообщил, что актовый зал университета в то время, когда российский лидер там учился и позднее работал "казался раза в два-три больше". "Теперь почему-то так вот скукожился, но от этого не перестал быть таким прекрасным, светлым и красивым, как он остается в моей памяти", - заметил Путин.
Глава государства напомнил, что еще в XIX веке на базе кафедры китайской филологии Восточного факультета университета была сформирована первая в стране научная школа китаеведения. В настоящий момент в СПбГУ реализуется 40 образовательных программ, разработанных с целью развития сотрудничества с КНР. Путин назвал среди них новые проекты для студентов, включающие углубленное изучение китайского языка, экономики, правовой системы, общественной жизни современного Китая.
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"В настоящее время в Санкт-Петербургском университете учится почти две тысячи студентов из КНР. Они осваивают самые различные дисциплины: финансы, менеджмент, естественные науки и гуманитарные специальности", - добавил в заключение Путин. Он также добавил, что Университет поддерживает партнерские связи со многими научными вузами и научно-исследовательскими центрами КНР, в частности с Пекинским и Харбинским университетами, а также с университетом Цинхуа.
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Си ЦзиньпинСанкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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