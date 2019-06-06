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РИА Новости

Россия и Китай планируют нарастить число студентов по обмену

Вчера, 20:59
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия и Китай будут стремиться увеличить число студентов, посетивших эти страны по обмену, до 100 тысяч человек к 2020 году. Об этих планах председатель КНР Си Цзиньпин рассказал на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
"Мы активно работаем над доведением масштаба обмена студентами до 100 тысяч человек к 2020 году", - сообщил он.
Китайский лидер подчеркнул, что вручение диплома стало большой честью для него. Он напомнил, что в стенах этого вуза учились и преподавали видные ученые, в том числе Менделеев, Попов и Павлов. Си Цзиньпин добавил, что этот университет славится своими традициями востоковедения и сильным составом преподавателей китайского языка. Кроме того, вуз активно сотрудничает с университетами Китая.
"Сотрудничество в сфере образования представляет собой один из главных каналов укрепления взаимопонимания и дружбы между народами", - подчеркнул председатель КНР. По его словам, около 900 учебных заведений двух стран уже заключили более тысячи соглашений между собой. "Межвузовские контакты с каждым годом все расширяются", - констатировал он.
Обращаясь к молодежи, присутствующей на церемонии, Си Цзиньпин подчеркнул, что от них во многом будет зависеть будущее отношений двух стран. "Молодым людям двух стран необходимо с чувством долга рука об руку двигаться вперед, вдохновлять друг друга", - напутствовал он.
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Ректор СПбГУ Николай Кропачев в своем выступлении отметил, что партнерство двух стран в образовании и науке "демонстрирует небывалую активность". В частности, он сообщил, что 5 июня было подписано соглашение о создании российского научно-исследовательского института в университете Цинхуа.
"За последние три года университету удалось в 10 раз увеличить число китайских специалистов, участвующих в конференциях, а также других научных и научно-практических мероприятиях, в четыре раза расширить количество обучающихся из Китая - сегодня это каждый 15-й студент университета, в три раза повысить число студентов, изучающих китайский язык - каждый 20-й студент нашего университета, в три раза увеличить количество образовательных программ с китайским компонентом - теперь это каждая 10-я программа нашего университета", - сказал Кропачев. Он добавил, что количество активных слушателей по китайскому языку для начинающих, разработанных специалистами СПбГУ, приближается к 100 тысячам человек.
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