Россия и Китай планируют нарастить число студентов по обмену

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Россия и Китай будут стремиться увеличить число студентов, посетивших эти страны по обмену, до 100 тысяч человек к 2020 году. Об этих планах председатель КНР Си Цзиньпин рассказал на церемонии вручения ему диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.

"Мы активно работаем над доведением масштаба обмена студентами до 100 тысяч человек к 2020 году", - сообщил он.

Китайский лидер подчеркнул, что вручение диплома стало большой честью для него. Он напомнил, что в стенах этого вуза учились и преподавали видные ученые, в том числе Менделеев, Попов и Павлов. Си Цзиньпин добавил, что этот университет славится своими традициями востоковедения и сильным составом преподавателей китайского языка. Кроме того, вуз активно сотрудничает с университетами Китая.

"Сотрудничество в сфере образования представляет собой один из главных каналов укрепления взаимопонимания и дружбы между народами", - подчеркнул председатель КНР. По его словам, около 900 учебных заведений двух стран уже заключили более тысячи соглашений между собой. "Межвузовские контакты с каждым годом все расширяются", - констатировал он.

Обращаясь к молодежи, присутствующей на церемонии, Си Цзиньпин подчеркнул, что от них во многом будет зависеть будущее отношений двух стран. "Молодым людям двух стран необходимо с чувством долга рука об руку двигаться вперед, вдохновлять друг друга", - напутствовал он.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев в своем выступлении отметил, что партнерство двух стран в образовании и науке "демонстрирует небывалую активность". В частности, он сообщил, что 5 июня было подписано соглашение о создании российского научно-исследовательского института в университете Цинхуа.