"Росгеология" и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Холдинг "Росгеология" и правительство Татарстана заключили соглашение о совместных геолого-геофизических работах, научно-исследовательской и образовательной деятельности в республике, сообщает холдинг.
Соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков и президент Татарстана Рустам Минниханов.
"АО "Росгеология" и правительство Татарстана заключили соглашение о совместных геолого-геофизических работах на углеводороды и твердые полезные ископаемые, научно-исследовательской и образовательной деятельности на территории региона", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что стороны заинтересованы в увеличении экономического потенциала региона за счет воспроизводства минерально-сырьевой базы, реализации федеральных и региональных государственных программ, охране окружающей среды, рациональном природопользовании, совершенствовании нормативного правового регулирования отношений в сфере недропользования.
Партнеры планируют рассмотреть возможности расширения взаимодействия в области прогнозирования, поиска, разведки и комплексного освоения месторождений полезных ископаемых, комплексного анализа, обработки, интерпретации геолого-геофизической информации и мониторинга состояния недр, подготовки и переподготовки специалистов для геологоразведочной отрасли.
"Татарстан является одним из важнейших и старейших центров нефтедобычи в стране. Для региона особенно актуальна работа с нетрадиционными и трудноизвлекаемыми ресурсами углеводородов. Это то направление, которое для "Росгеологии" сейчас будет одним из приоритетных в плане развития технологий", - отметил Горьков.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.