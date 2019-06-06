"Росгеология" и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Холдинг "Росгеология" и правительство Татарстана заключили соглашение о совместных геолого-геофизических работах, научно-исследовательской и образовательной деятельности в республике, сообщает холдинг.

Соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков и президент Татарстана Рустам Минниханов.

"АО "Росгеология" и правительство Татарстана заключили соглашение о совместных геолого-геофизических работах на углеводороды и твердые полезные ископаемые, научно-исследовательской и образовательной деятельности на территории региона", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что стороны заинтересованы в увеличении экономического потенциала региона за счет воспроизводства минерально-сырьевой базы, реализации федеральных и региональных государственных программ, охране окружающей среды, рациональном природопользовании, совершенствовании нормативного правового регулирования отношений в сфере недропользования.

Партнеры планируют рассмотреть возможности расширения взаимодействия в области прогнозирования, поиска, разведки и комплексного освоения месторождений полезных ископаемых, комплексного анализа, обработки, интерпретации геолого-геофизической информации и мониторинга состояния недр, подготовки и переподготовки специалистов для геологоразведочной отрасли.

"Татарстан является одним из важнейших и старейших центров нефтедобычи в стране. Для региона особенно актуальна работа с нетрадиционными и трудноизвлекаемыми ресурсами углеводородов. Это то направление, которое для "Росгеологии" сейчас будет одним из приоритетных в плане развития технологий", - отметил Горьков.