Правительство готовит меры для стимулирования рождения первого ребенка

"Прорабатываем, рано еще об этом говорить", - заявила Голикова журналистам на полях ПМЭФ.

На уточняющий вопрос журналистов о том, есть ли среди этих мер выдача материнского капитала при рождении первенца, вице-премьер снова заявила, что об этом "говорить рано".