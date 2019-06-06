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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Правительство готовит меры для стимулирования рождения первого ребенка

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российское правительство готовит меры для стимулирования рождения первого ребенка в семьях, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Прорабатываем, рано еще об этом говорить", - заявила Голикова журналистам на полях ПМЭФ.
На уточняющий вопрос журналистов о том, есть ли среди этих мер выдача материнского капитала при рождении первенца, вице-премьер снова заявила, что об этом "говорить рано".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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