С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российское правительство готовит меры для стимулирования рождения первого ребенка в семьях, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Прорабатываем, рано еще об этом говорить", - заявила Голикова журналистам на полях ПМЭФ.
На уточняющий вопрос журналистов о том, есть ли среди этих мер выдача материнского капитала при рождении первенца, вице-премьер снова заявила, что об этом "говорить рано".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Вчера, 19:20В России увеличат размер материнского капитала