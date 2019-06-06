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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ за неделю открыла три приюта для мам

Вчера, 19:33
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© РИА Новости / Мария ШустроваДети из "Дома для мамы"
Дети из Дома для мамы
© РИА Новости / Мария Шустрова
МОСКВА 6 июн — РИА Новости. Русская православная церковь за прошедшую неделю открыла три приюта для беременных женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.
Приюты открыли в Бишкеке, Астрахани и Мурманске. Месяцем ранее – четвертый приют в хуторе Курган Ростовской области. В Астрахане приют рассчитан на двух женщин, в Мурманске - на шесть, Бешкеке – на четырёх, а в приюте Ростовской области сейчас проживают 11 мам с детьми.
Приют в Бишкеке при Свято-Воскресенском кафедральном соборе - совместный проект Германии, России и Кыргызстана. Посольство ФРГ частично оплатило ремонт помещений, фонд "Соработничество" выделил средства на приобретение оборудования, а Бишкекская епархия РПЦ софинансировала проект.
"Цель нашего приюта – помочь женщинам в трудной ситуации выбрать материнство. Если к нам приходят женщины с новорожденными, мы помогаем им в уходе за детьми, вместе с органами соцзащиты помогаем освоить профессию и устроиться. Мы не берем все проблемы мам на себя, но учим решать их самостоятельно", - цитирует пресс-служба Синодального отдела по благотворительности Елену Иванову, руководителя социального отдела Бишкекской епархии.
По ее словам, в Бишкеке перенимают опыт московского “Дома для мамы” православной службы “Милосердие”. Беременным дамам с жильем, столкнувшимся с другими жизненными трудностями, тоже помогут в Бишкекской епархии, - сказано в сообщении пресс-службы.
Церковный Дом для мамы в Петропавловске-Камчатском
3 февраля 2016, 14:53Религия и мировоззрение
РПЦ открыла 28-й российский дом для мамы в Петропавловске-КамчатскомСейчас в центре живут три женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им предоставляют не только жилье, но и одежду, питание и предметы первой необходимости. Организовал центр отдел по церковной благотворительности Петропавловской епархии при поддержке московского благотворительного фонда Защиты семьи, материнства и детства.
В Мурманске проект реализовали местная епархия и Центр защиты материнства "Колыбель", а в Астрахане и Ростове приюты создали на деньги, полученные по итогам церковного конкурса проектов помощи женщинам и детям.
Ежегодно патриарх Кирилл объявляет общецерковный сбор средств для помощи детям. В 2018 году на эти цели собрали 38 млн. рублей. Синодальный отдел по благотворительности провел конкурс и распределил собранные средства между епархиями, приходами и НКО. По итогам конкурса РПЦ планировала создать 13 приютов и 57 центров защиты материнства. Всего при участии Русской православной церкви открыты 64 приюта для мам.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссиярелигияОбщество
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