РПЦ за неделю открыла три приюта для мам

МОСКВА 6 июн — РИА Новости. Русская православная церковь за прошедшую неделю открыла три приюта для беременных женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.

Приюты открыли в Бишкеке, Астрахани и Мурманске. Месяцем ранее – четвертый приют в хуторе Курган Ростовской области. В Астрахане приют рассчитан на двух женщин, в Мурманске - на шесть, Бешкеке – на четырёх, а в приюте Ростовской области сейчас проживают 11 мам с детьми.

Приют в Бишкеке при Свято-Воскресенском кафедральном соборе - совместный проект Германии, России и Кыргызстана. Посольство ФРГ частично оплатило ремонт помещений, фонд "Соработничество" выделил средства на приобретение оборудования, а Бишкекская епархия РПЦ софинансировала проект.

"Цель нашего приюта – помочь женщинам в трудной ситуации выбрать материнство. Если к нам приходят женщины с новорожденными, мы помогаем им в уходе за детьми, вместе с органами соцзащиты помогаем освоить профессию и устроиться. Мы не берем все проблемы мам на себя, но учим решать их самостоятельно", - цитирует пресс-служба Синодального отдела по благотворительности Елену Иванову, руководителя социального отдела Бишкекской епархии.

По ее словам, в Бишкеке перенимают опыт московского “Дома для мамы” православной службы “Милосердие”. Беременным дамам с жильем, столкнувшимся с другими жизненными трудностями, тоже помогут в Бишкекской епархии, - сказано в сообщении пресс-службы.

В Мурманске проект реализовали местная епархия и Центр защиты материнства "Колыбель", а в Астрахане и Ростове приюты создали на деньги, полученные по итогам церковного конкурса проектов помощи женщинам и детям.