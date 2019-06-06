РЭЦ подписал на ПМЭФ соглашения о развитии экспорта с CII и Marubeni

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (АО "РЭЦ") подписал в четверг в рамках ПМЭФ-2019 два соглашения о взаимодействии с целью развития торгово-экономического сотрудничества с Конфедерацией индийской промышленности (CII) и японской Marubeni Corporation.

Документы предусматривают поиск потенциальных покупателей российской продукции, соответственно, в Индии и Японии, информационную поддержку, проведение совместных мероприятий и обмен опытом.

Подписи под соглашениями поставили генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, с индийской стороны - президент CII Викрам Кирлоскар, с японской - исполнительный советник, член совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.

Как отметили в РЭЦ, соглашение с Конфедерацией индийской промышленности заключено с учетом роста товарооборота между РФ и Индией, который по итогам 2018 года составил более 17%, и серьезного потенциала его дальнейшего роста, а также принимая во внимание высокую значимость Индии для расширения российского несырьевого экспорта. РЭЦ в связи с этим нацелен на всестороннее продвижение российских экспортоориентированных компаний на рынок Индии. Причем речь идет о сотрудничестве не только крупных компаний, но и на уровне МСП.

В свою очередь, отметил на подписании глава CII , индийская сторона надеется, что соглашение "позволит наладить эффективное взаимодействие между нашими организациями и поможет достичь конкретных результатов".

Соглашение предусматривает поиск потенциальных покупателей российской продукции в Индии, поиск поставщиков в России по запросам индийских компаний, развитие взаимной электронной коммерции, а также информационную поддержку и обмен опытом.

Соглашение с Marubeni Corporation также призвано содействовать развитию экспортного потенциала крупных, малых и средних отечественных компаний, а, кроме того, включению российских производителей в международные производственные цепочки японских компаний.

Сотрудничество с РЭЦ Marubeni начала в конце 2018 года, был определен ряд товарных групп, в рамках которых компания готова рассмотреть предложения российских поставщиков. Как отметили в РЭЦ, в рамках первого пула запросов были рассмотрены заявки на поиск поставщиков льняного масла, соевых бобов, модифицированного крахмала, подсолнечного масла, жома сахарного свеклы и другие. В настоящее время ведутся предметные переговоры с несколькими компаниями по проработке параметров возможного контракта.

"Развитие торгово-экономических отношений с партнерами из Индии и Японии - это одно из стратегических направлений деятельности РЭЦ. Для нас важно развивать взаимоотношения не только на уровне крупного, но и малого бизнеса, а также всячески поощрять и стимулировать развитие высокотехнологичных стартапов. Подписанные сегодня соглашения позволят расширить возможности российского бизнеса, в том числе МСП, при выходе на рынки этих стран", - сказал руководитель РЭЦ Андрей Слепнев на церемонии подписания соглашения.

В свою очередь, управляющий директор по международному развитию РЭЦ Анна Беляева отметила, что сотрудничество с Конфедерацией индийской промышленности (CII) позволит создать эффективный механизм по совпадению интересов российских компаний, желающих выйти на индийский рынок, и потребностей индийских предприятий в поставщиках из России.

"Конфедерация индийской промышленности (CII) - это крупнейшая бизнес-ассоциация в Индии, ее членами являются более 9 тысяч предприятий, представляющих как государственный, так и частный сектора экономики, включая МСП. Более 300 тысяч предприятий входят в нее через региональные отраслевые объединения. Сотрудничество будет включать поиск контрагентов по запросу, вывод российских производителей на индийские электронные площадки, содействие в организации деловых миссий, кроме того, будем прорабатывать возможности автоматизации этих процессов", - сказала Беляева.

Говоря о сотрудничестве с японской компанией Marubeni, она отметила, что соглашение позволит "содействовать российским компаниям встраиваться в глобальные производственные цепочки и по-настоящему стать частью мировой экономики и торговли".

Группа РЭЦ в составе АО "Российский экспортный центр", АО "ЭКСАР" и АО "Росэксимбанк" является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, предоставляющим российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Конфедерация индийской промышленности является крупнейшей бизнес-ассоциацией в Индии, объединяющей напрямую более 9 тысяч участников из государственного и частного сектора, включая МСП, а также опосредованно - более 300 тысяч предприятий, входящих в 265 региональных отраслевых объединений Индии.