Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T19:13Z
https://ria.ru/20190606/1555342599.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

РЭЦ подписал на ПМЭФ соглашения о развитии экспорта с CII и Marubeni

Вчера, 19:13
12
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (АО "РЭЦ") подписал в четверг в рамках ПМЭФ-2019 два соглашения о взаимодействии с целью развития торгово-экономического сотрудничества с Конфедерацией индийской промышленности (CII) и японской Marubeni Corporation.
Документы предусматривают поиск потенциальных покупателей российской продукции, соответственно, в Индии и Японии, информационную поддержку, проведение совместных мероприятий и обмен опытом.
Подписи под соглашениями поставили генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, с индийской стороны - президент CII Викрам Кирлоскар, с японской - исполнительный советник, член совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.
Как отметили в РЭЦ, соглашение с Конфедерацией индийской промышленности заключено с учетом роста товарооборота между РФ и Индией, который по итогам 2018 года составил более 17%, и серьезного потенциала его дальнейшего роста, а также принимая во внимание высокую значимость Индии для расширения российского несырьевого экспорта. РЭЦ в связи с этим нацелен на всестороннее продвижение российских экспортоориентированных компаний на рынок Индии. Причем речь идет о сотрудничестве не только крупных компаний, но и на уровне МСП.
В свою очередь, отметил на подписании глава CII , индийская сторона надеется, что соглашение "позволит наладить эффективное взаимодействие между нашими организациями и поможет достичь конкретных результатов".
Вчера, 13:20
РЭЦ выделяет более 350 млрд рублей на субсидии по кредитам промэкспортеров
Соглашение предусматривает поиск потенциальных покупателей российской продукции в Индии, поиск поставщиков в России по запросам индийских компаний, развитие взаимной электронной коммерции, а также информационную поддержку и обмен опытом.
Соглашение с Marubeni Corporation также призвано содействовать развитию экспортного потенциала крупных, малых и средних отечественных компаний, а, кроме того, включению российских производителей в международные производственные цепочки японских компаний.
Сотрудничество с РЭЦ Marubeni начала в конце 2018 года, был определен ряд товарных групп, в рамках которых компания готова рассмотреть предложения российских поставщиков. Как отметили в РЭЦ, в рамках первого пула запросов были рассмотрены заявки на поиск поставщиков льняного масла, соевых бобов, модифицированного крахмала, подсолнечного масла, жома сахарного свеклы и другие. В настоящее время ведутся предметные переговоры с несколькими компаниями по проработке параметров возможного контракта.

"Развитие торгово-экономических отношений с партнерами из Индии и Японии - это одно из стратегических направлений деятельности РЭЦ. Для нас важно развивать взаимоотношения не только на уровне крупного, но и малого бизнеса, а также всячески поощрять и стимулировать развитие высокотехнологичных стартапов. Подписанные сегодня соглашения позволят расширить возможности российского бизнеса, в том числе МСП, при выходе на рынки этих стран", - сказал руководитель РЭЦ Андрей Слепнев на церемонии подписания соглашения.

В свою очередь, управляющий директор по международному развитию РЭЦ Анна Беляева отметила, что сотрудничество с Конфедерацией индийской промышленности (CII) позволит создать эффективный механизм по совпадению интересов российских компаний, желающих выйти на индийский рынок, и потребностей индийских предприятий в поставщиках из России.
"Конфедерация индийской промышленности (CII) - это крупнейшая бизнес-ассоциация в Индии, ее членами являются более 9 тысяч предприятий, представляющих как государственный, так и частный сектора экономики, включая МСП. Более 300 тысяч предприятий входят в нее через региональные отраслевые объединения. Сотрудничество будет включать поиск контрагентов по запросу, вывод российских производителей на индийские электронные площадки, содействие в организации деловых миссий, кроме того, будем прорабатывать возможности автоматизации этих процессов", - сказала Беляева.
Говоря о сотрудничестве с японской компанией Marubeni, она отметила, что соглашение позволит "содействовать российским компаниям встраиваться в глобальные производственные цепочки и по-настоящему стать частью мировой экономики и торговли".
Группа РЭЦ в составе АО "Российский экспортный центр", АО "ЭКСАР" и АО "Росэксимбанк" является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта, предоставляющим российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.
Вчера, 17:28
РЭЦ называет новым драйвером российского экспорта АПК
Конфедерация индийской промышленности является крупнейшей бизнес-ассоциацией в Индии, объединяющей напрямую более 9 тысяч участников из государственного и частного сектора, включая МСП, а также опосредованно - более 300 тысяч предприятий, входящих в 265 региональных отраслевых объединений Индии.
Marubeni Corporation - один из пяти крупнейших универсальных торговых домов, которые стали "драйвером" экономического развития Японии во второй половине XX века. Ассортимент продукции- от одежды и продовольствия до стали и химических материалов. Клиентами компании являются крупнейшие японские корпорации, нацеленные на выстраивание эффективных международных производственных цепочек.
000000
Обсудить 0
ПМЭФ-2019Российский экспортный центр
Рекомендуем
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и Инфотек Балтика подписали меморандум о сотрудничестве
РИА
Новости
Офис компании Яндекс в Москве
Смоленщина расширяет связи с "Яндексом " в сфере образовательных проектов
Города России. Архангельск
Цифровую платформу для развития Поморья создадут совместно с Росатомом
Ульяновск
Ульяновск перейдет на метод "альткотельной" с 1 января 2020 года
Лента
новостей
Казань
Татарстан, СИБУР и союз "Молодые профессионалы" будут сотрудничать
Дворец Земледельцев в Казани
"Росгеология" и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве
Банкноты номиналом 5000 рублей
"ФК Открытие" профинансирует "Квадру" в объеме до 40 млрд рублей
Сотрудники интернет-издания и радио Sputnik Сербия на торжественной церемонии награждения в городском собрании Белграда
Sputnik Сербия получил благодарность за поддержку "Бессмертного полка"
Ленобласть повысит эффективность развития с помощью Big data
РЭЦ выделяет более 350 млрд рублей на субсидии по кредитам промэкспортеров
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
"Россия сегодня", Тюменская область и ТюмГУ заключили договор о намерениях
РЭЦ называет новым драйвером российского экспорта АПК
Кошка во время еды
В подмосковном Дмитрове откроют производство сухих кормов для животных
Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы
Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича
Кролиководческое хозяйство
Кролиководческая компания расширит производство на Смоленщине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
Лента новостейМолния