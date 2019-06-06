Аксенов рассказал, как относится к отказу Запада признать статус Крыма

Ранее источник в евроинститутах сообщил РИА Новости, что санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не намерен признавать "незаконную аннексию" Крыма. Решения по продлению или вводу санкций уполномочен принимать Совет ЕС или Евросовет на уровне глав государств. Ближайшее крупное заседание Совета ЕС на министерском уровне запланировано на 17 июня.