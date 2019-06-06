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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Аксенов рассказал, как относится к отказу Запада признать статус Крыма

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции "Санкционный мир. Глобальные вызовы" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на ПМЭФ заявил, что отказ западных стран признавать российский статус Крыма - это их трудности.
Ранее источник в евроинститутах сообщил РИА Новости, что санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не намерен признавать "незаконную аннексию" Крыма. Решения по продлению или вводу санкций уполномочен принимать Совет ЕС или Евросовет на уровне глав государств. Ближайшее крупное заседание Совета ЕС на министерском уровне запланировано на 17 июня.
"Главное, что внутри страны все признали. Мы - полноценный регион Российской Федерации, на остальное - глубоко плевать. Те, кто умный, они давно признали, а те, кто упирается, это их трудности. Поверьте, это тоже все пройдет. Собака лает, караван идет. Двигаемся дальше", - сказал Аксенов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
3 июня, 16:59
Аксенов посоветовал украинским властям "не отвлекаться" на Крым
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Петербургский международный экономический форумСергей Аксенов (политик)НАТОВладимир ЗеленскийКрымЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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