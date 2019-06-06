Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T19:07Z
https://ria.ru/20190606/1555341867.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/26/1555332627_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_df554efa94629d3f0749c4ddc575faad.jpg
РИА Новости

Жаров надеется, что блокировки Facebook и Twitter удастся избежать

Вчера, 18:55
474
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассчитывает, что блокировки Facebook и Twitter в России удастся избежать и компании исполнят закон о хранении персональных данных россиян на территории страны.
"Девять месяцев, которые по закону определены для локализации, истекают в январе 2020 года, в законе в настоящее время есть единственная мера для несоблюдения - это блокировка. Надеюсь на лучшее, думаю, что разум возобладает и компании все-таки поймут - законодательство, в котором ты работаешь и зарабатываешь большие деньги, надо соблюдать", - сказал Жаров в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
По словам Жарова, Роскомнадзор взаимодействует с компаниями по этой теме. "Мы с ними переписываемся. Пока все находится в бюрократической плоскости", - добавил он.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Facebook и Twitter в России заблокированы все-таки не будут, Жаров сказал: "Да, я надеюсь".
Ранее в апреле суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тысячи за неисполнение закона о хранении персональных данных.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
22 апреля, 15:40
Жаров призвал не сравнивать закон об устойчивом Рунете с опытом Китая
Закон, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
930028
Обсудить 3
РоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияFacebook, Inc.TwitterОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин поддержал создание центра искусственного интеллекта РФПИ
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Аксенов рассказал, как относится к отказу Запада признать статус Крыма
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Спецпредставитель президента назвал превентивные киберудары недопустимыми
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору
Лента
новостей
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
В Роскомнадзоре пообещали "стратегическое решение" ситуации с Telegram
В ДНР раскритиковали условие Луценко по возобновлению торговых отношений
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества на полях Петербургского международного экономического форума
Путин оценил условия для работы инвесторов в России
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Козак не видит оснований продлевать соглашения с нефтяниками по топливу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Отношения России и Великобритании ждет светлое будущее, считает Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала возвращение Кучмы в контактную группу по Украине
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Жаров назвал сроки выбора оборудования по закону об устойчивом Рунете
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств
Эксперт считает, что новым британским премьером может стать Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией
Газовое месторождение во Львовской области Украины
"Нафтогаз" предупредил о нехватке средств для закупки газа
Владимир Джабаров
В Совфеде не видят перспектив улучшения отношений с Лондоном
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
Лента новостейМолния