Жаров надеется, что блокировки Facebook и Twitter удастся избежать

Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассчитывает, что блокировки Facebook и Twitter в России удастся избежать и компании исполнят закон о хранении персональных данных россиян на территории страны.

"Девять месяцев, которые по закону определены для локализации, истекают в январе 2020 года, в законе в настоящее время есть единственная мера для несоблюдения - это блокировка. Надеюсь на лучшее, думаю, что разум возобладает и компании все-таки поймут - законодательство, в котором ты работаешь и зарабатываешь большие деньги, надо соблюдать", - сказал Жаров в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

По словам Жарова, Роскомнадзор взаимодействует с компаниями по этой теме. "Мы с ними переписываемся. Пока все находится в бюрократической плоскости", - добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Facebook и Twitter в России заблокированы все-таки не будут, Жаров сказал: "Да, я надеюсь".

Ранее в апреле суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тысячи за неисполнение закона о хранении персональных данных.

Закон, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.