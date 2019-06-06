В строительство транспортной развязки в Ленобласти вложат 700 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Шведская компания Ingka Centres вложит 700 миллионов рублей в развитие транспортной инфраструктуры Всеволожского района Ленинградской области, где располагается торговый центр "МЕГА", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Cоглашение о подключении транспортно-пересадочного узла "Кудрово" к Мурманскому шоссе подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор управляющей организации ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" Софья Трофимова в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.

По планам дорожников, проект строительства объекта будет готов к середине следующего года.

"Перед компанией стоит задача создать для покупателей максимально комфортные условия. Строительство этой развязки позволит и посетителям торгового центра, и жителям, свободно, без пробок, въехать и выехать из Кудрово", - сказал Александр Дрозденко.