В строительство транспортной развязки в Ленобласти вложат 700 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Шведская компания Ingka Centres вложит 700 миллионов рублей в развитие транспортной инфраструктуры Всеволожского района Ленинградской области, где располагается торговый центр "МЕГА", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Cоглашение о подключении транспортно-пересадочного узла "Кудрово" к Мурманскому шоссе подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор управляющей организации ООО "Ингка Сентерс Рус Менеджмент" Софья Трофимова в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.
По планам дорожников, проект строительства объекта будет готов к середине следующего года.
"Перед компанией стоит задача создать для покупателей максимально комфортные условия. Строительство этой развязки позволит и посетителям торгового центра, и жителям, свободно, без пробок, въехать и выехать из Кудрово", - сказал Александр Дрозденко.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.