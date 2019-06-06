Эксперт считает, что новым британским премьером может стать Борис Джонсон

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следующим британским премьером может стать экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Выступая на круглом столе в Москве, Мартынов указал, что "Британия в последние годы стала "мотором" антироссийских мероприятий".

В конце мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. На пост главы партии претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.

"Мне кажется, что Великобритания находится в глубоком политическом кризисе. Конечно, они пытаются договориться внутри партии, чтобы не идти на очередные парламентские выборы досрочные, потому что они явно будут не с тем результатом, с которым хотелось бы прийти традиционным британским партиям", - считает эксперт. Говоря о вероятном преемнике Терезы Мэй, он отметил: "Я практически убежден, что следующим премьером они в определённых условиях внутрипартийного торга выберут Бориса Джонсона".

"Борис Джонсон для России совсем не хороший вариант, с учетом их "духовной" близости с Трампом", - полагает председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. "По сравнению с Мэй он может быть еще более активен на антироссийском направлении, поэтому мы вправе ожидать усиления давления, просто мы не понимаем, что ещё можно усилить", - подчеркнул он.

В случае прихода Джонсона на пост премьера зависимость британской политики от позиции США усилится, полагает российский философ, публицист, международный обозреватель Борис Межуев. "Если внутри Европейского союза Великобритания хотя бы может спорить по поводу иранской ядерной политики, то, я думаю, та Великобритания, которая возникнет в результате появления Бориса Джонсона, будет гораздо большим сателлитом Соединённых Штатов, чем мы имеем сейчас при Терезе Мэй", - сказал эксперт.