Кучма призвал военных в Донбассе "не отвечать на провокационные обстрелы"

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины".
В среду участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на встрече 19 июня.
"Каждый раз, когда принималось решение об объявлении режима тишины, говорилось: с такого-то числа перестать стрелять. Вы хорошо знаете, что ни разу этот режим тишины не устанавливался. Потому мы вчера договорились, что до 19 числа группа по безопасности должна подготовить документ с мерами и механизмами, что делать, чтобы этот режим был", - сказал Кучма в четверг на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Он отметил, что эту инициативу поддержали представители самопровозглашенных республик.
"Движение двустороннее: и с той стороны и с нашей. То есть не только мы сказали, что прекращаем такие действия, но и та сторона тоже дала заверения и подписалась под этим документом, условно говоря", - заявил Кучма.
Он заявил, что речь идет о том, чтобы украинские военные перестали отвечать на провокационные обстрелы противника.
"Вы знаете о проблеме, которая существует на протяжении пяти лет - провокационные обстрелы. Когда заезжает какая-то установка в детский сад или дом какой-то, или населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Скажите, если мы видим, что с детского садика (ведется обстрел - ред), мы можем давать ответ? Ответ всегда давать надо, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов и так далее", - пояснил Кучма.