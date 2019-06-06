Кучма призвал военных в Донбассе "не отвечать на провокационные обстрелы"

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины".

В среду участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на встрече 19 июня.

"Каждый раз, когда принималось решение об объявлении режима тишины, говорилось: с такого-то числа перестать стрелять. Вы хорошо знаете, что ни разу этот режим тишины не устанавливался. Потому мы вчера договорились, что до 19 числа группа по безопасности должна подготовить документ с мерами и механизмами, что делать, чтобы этот режим был", - сказал Кучма в четверг на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что эту инициативу поддержали представители самопровозглашенных республик.

"Движение двустороннее: и с той стороны и с нашей. То есть не только мы сказали, что прекращаем такие действия, но и та сторона тоже дала заверения и подписалась под этим документом, условно говоря", - заявил Кучма.

Он заявил, что речь идет о том, чтобы украинские военные перестали отвечать на провокационные обстрелы противника.