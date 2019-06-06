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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Калви отсутствует в списке участников встречи Путина с инвесторами на ПМЭФ

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Имя Майкла Калви отсутствует в списке участников встречи президента России Владимира Путина с представителями международного инвестиционного сообщества и членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций(РФПИ).
Встреча должна пройти в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Согласно списку участников, во встрече будет участвовать порядка 40 иностранных представителей.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде
Вчера, 10:55
Силуанов прокомментировал ситуацию с Калви
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Петербургский международный экономический форумМайкл КалвиРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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