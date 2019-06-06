Калви отсутствует в списке участников встречи Путина с инвесторами на ПМЭФ

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Имя Майкла Калви отсутствует в списке участников встречи президента России Владимира Путина с представителями международного инвестиционного сообщества и членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций(РФПИ).

Встреча должна пройти в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно списку участников, во встрече будет участвовать порядка 40 иностранных представителей.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на ПМЭФ.