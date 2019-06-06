Жаров оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции

"Очень интересно! Такая игрушка для взрослых, которая позволяет обучиться новым навыкам. Вряд ли мне в этой жизни удастся побывать на Луне, хотя, кто знает. Но почувствовать себя на Луне – это уже немало!", - оценил глава ведомства проект.