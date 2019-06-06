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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Жаров оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции

Вчера, 18:30
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ознакомился с новым проектом VR-журналистики РИА Новости "Лунная станция", представленным на ПМЭФ-2019.
Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно Российской лунной программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.
"Очень интересно! Такая игрушка для взрослых, которая позволяет обучиться новым навыкам. Вряд ли мне в этой жизни удастся побывать на Луне, хотя, кто знает. Но почувствовать себя на Луне – это уже немало!", - оценил глава ведомства проект.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Вчера, 17:45
Глава Роскомнадзора Жаров попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
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Петербургский международный экономический форумРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияСанкт-ПетербургРИА Наука
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