Жаров оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ознакомился с новым проектом VR-журналистики РИА Новости "Лунная станция", представленным на ПМЭФ-2019.
Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно Российской лунной программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.
"Очень интересно! Такая игрушка для взрослых, которая позволяет обучиться новым навыкам. Вряд ли мне в этой жизни удастся побывать на Луне, хотя, кто знает. Но почувствовать себя на Луне – это уже немало!", - оценил глава ведомства проект.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.