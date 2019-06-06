Врач прокомментировала слова Малышевой об ожирении у женщин

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полнота у женщин после 50 лет чаще естественна и не связана с перееданием, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии Елена Терешина.

Так она прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о "механизме истребления" женщин старше 50. По словам Малышевой, именно женщины подвержены перееданию, а это ведет к ожирению, которое в свою очередь напрямую связано с повышенным риском инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.

"Переедание действительно может быть причиной ожирения. Это называется нарушение пищевого поведения ", — сказала Терешина.

Но, добавила она, полнота не всегда означает патологию, а исследования показывают, что прямой связи между ожирением и диабетом второго типа нет.

Терешина отметила, что ожирение у женщин бывает связано с увеличением массы подкожного жира. Этот процесс регулируется половым гормоном эстрадиолом, поэтому такое ожирение следует считать физиологической особенностью женщин в период после менопаузы. Но к перееданию оно никакого отношения не имеет, подчеркнула врач.

При этом, по ее словам, после 65 лет женщины часто, наоборот, начинают терять вес. И как раз эта атрофия подкожной жировой ткани вызывает массу возрастных заболеваний, в том числе и гипертонию, и другие болезни, которые кончаются инсультами. Кроме того, это явление может быть и причиной рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, добавила Терешина.