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РИА Новости

Врач прокомментировала слова Малышевой об ожирении у женщин

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полнота у женщин после 50 лет чаще естественна и не связана с перееданием, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии Елена Терешина.
Так она прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о "механизме истребления" женщин старше 50. По словам Малышевой, именно женщины подвержены перееданию, а это ведет к ожирению, которое в свою очередь напрямую связано с повышенным риском инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний.
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"Переедание действительно может быть причиной ожирения. Это называется нарушение пищевого поведения ", — сказала Терешина.

Но, добавила она, полнота не всегда означает патологию, а исследования показывают, что прямой связи между ожирением и диабетом второго типа нет.
Терешина отметила, что ожирение у женщин бывает связано с увеличением массы подкожного жира. Этот процесс регулируется половым гормоном эстрадиолом, поэтому такое ожирение следует считать физиологической особенностью женщин в период после менопаузы. Но к перееданию оно никакого отношения не имеет, подчеркнула врач.
При этом, по ее словам, после 65 лет женщины часто, наоборот, начинают терять вес. И как раз эта атрофия подкожной жировой ткани вызывает массу возрастных заболеваний, в том числе и гипертонию, и другие болезни, которые кончаются инсультами. Кроме того, это явление может быть и причиной рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, добавила Терешина.
"Поэтому, когда я читаю лекции женщинам, говорю: берегите свою подкожную жировую ткань. Чем дольше она у вас будет, <...> тем вы будете здоровее", — заключила медик.
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