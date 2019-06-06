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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Роскомнадзоре пообещали "стратегическое решение" ситуации с Telegram

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Telegram в России продолжит зависать, Роскомнадзор работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Сейчас можно на ситуацию с блокировкой Telegram посмотреть ретроспективно. Когда суд принял решение о блокировке мессенджера, и это было связано с неисполнением требований ФСБ о предоставлении ключей шифрования, и сейчас имеется всего один механизм борьбы с запрещенной информацией и с запрещенными ресурсами – это блокировка по IP-протоколу", - сказал Жаров.
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4 июня, 11:37
"Ключи преткновения". Грозит ли "Яндексу" судьба Telegram?ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания пока не спешит их передавать, пишут СМИ.
По его словам, очевидно, что любое приложение, к которым относится и Telegram, гораздо сложнее - его IP-протоколы привязаны к конкретному набору IP-адресов по всему миру, но используются прокси-серверы и другие протоколы обхода.
"Поэтому противодействие по IP-протоколу дает очень нестойкий эффект. Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но если говорить о стратегическом решении этого вопроса – оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем", - пояснил глава Роскомнадзора.
Жаров не стал говорить, каков сейчас уровень деградации Telegram. "Не знаю, мы это не отслеживаем. Но обещаю, что Telegram продолжит зависать", - резюмировал он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019TelegramРоскомнадзорРоссияОбщество
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