На Кубани проверят сообщение о женщине, облитой кипящим молоком на заводе

КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Кубани начала проверку жалобы на должностных лиц молочного комбината ТД "Кубанская станица", которую направила сотрудница лаборатории комбината. По словам женщины, она получила тяжелые ожоги кипящим молоком на производстве, но руководство не признает факт травмы и отказывается оплачивать лечение, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. На комбинате агентству заявили, что ЧП на производстве не было.

"Организовываем проверку в Каневском районе. Еще каких-то подробностей неизвестно, но жалоба такая есть", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Жительница Каневского района Елена Ушакова рассказала РИА Новости, что работает на комбинате лаборантом. По ее словам, 13 мая около 19.00 мск она вместе с начальницей смены переключала на охлаждение кипящее при температуре 120 градусов молоко, когда оно вдруг стало выливаться. Обе женщины получили ожоги, но скорую работники комбината не вызывали: в больницу пострадавших отвез заведующий лабораторией, рассказала Ушакова. С ее слов, руководитель уговаривал не сообщать о ЧП на производстве.

Женщина сообщила, что в больнице из-за болевого шока у нее произошел инфаркт и ее вместе с начальницей смены увезли в Краснодарскую краевую больницу. По ее словам, коллега пострадала не тяжело, а Ушакова получила ожоги второй и третьей степени 35% тела, провела две с половиной недели в реанимации, перенесла операцию по пересадке кожи.

Ушакова рассказала, что представители комбината отказываются заплатить какую-либо компенсацию, помочь в реабилитации. По ее словам, договор на комбинате перезаключался ежемесячно, и, как ей сообщил сотрудник отдела кадров, который к ней приезжал, на момент происшествия документ оформлен не был.