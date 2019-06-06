Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:49Z
https://ria.ru/20190606/1555338497.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Кубани проверят сообщение о женщине, облитой кипящим молоком на заводе

Вчера, 17:49
385
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Кубани начала проверку жалобы на должностных лиц молочного комбината ТД "Кубанская станица", которую направила сотрудница лаборатории комбината. По словам женщины, она получила тяжелые ожоги кипящим молоком на производстве, но руководство не признает факт травмы и отказывается оплачивать лечение, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона. На комбинате агентству заявили, что ЧП на производстве не было.
"Организовываем проверку в Каневском районе. Еще каких-то подробностей неизвестно, но жалоба такая есть", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Автомобиль Следственного комитета РФ
18 мая, 10:41
В Забайкалье девочка погибла после того, как мать опрокинула на нее кипяток
Жительница Каневского района Елена Ушакова рассказала РИА Новости, что работает на комбинате лаборантом. По ее словам, 13 мая около 19.00 мск она вместе с начальницей смены переключала на охлаждение кипящее при температуре 120 градусов молоко, когда оно вдруг стало выливаться. Обе женщины получили ожоги, но скорую работники комбината не вызывали: в больницу пострадавших отвез заведующий лабораторией, рассказала Ушакова. С ее слов, руководитель уговаривал не сообщать о ЧП на производстве.
Женщина сообщила, что в больнице из-за болевого шока у нее произошел инфаркт и ее вместе с начальницей смены увезли в Краснодарскую краевую больницу. По ее словам, коллега пострадала не тяжело, а Ушакова получила ожоги второй и третьей степени 35% тела, провела две с половиной недели в реанимации, перенесла операцию по пересадке кожи.
Школьные рюкзаки
29 января, 11:33
В школе под Красноярском прорвало батарею во время урока
Ушакова рассказала, что представители комбината отказываются заплатить какую-либо компенсацию, помочь в реабилитации. По ее словам, договор на комбинате перезаключался ежемесячно, и, как ей сообщил сотрудник отдела кадров, который к ней приезжал, на момент происшествия документ оформлен не был.
Заведующий комбинатом не смог подтвердить факт происшествия. "У нас не было ЧП 13 мая… Работа идет в штатном режиме", - сказал он РИА Новости. Оперативный комментарий руководства предприятия агентству получить не удалось.
010131
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
РИА
Новости
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
В Москве двух мужчин задержали по делу об убийстве бизнесмена в 2009 году
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков на сессии В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании? в рамках ПМЭФ-2019
Глава "Газпром нефти" рассказал, сколько топлива загрязнилось в "Дружбе"
Лента
новостей
Владимир Джабаров
В Совфеде не видят перспектив улучшения отношений с Лондоном
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Глава Роскомнадзора Жаров попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Бари Алибасов
Подруга Алибасова рассказала, когда его выпишут
Социальная сеть Instagram
Роскомнадзор направил запрос Instagram из-за сообщений об утечке данных
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
В Роскомнадзоре пообещали "стратегическое решение" ситуации с Telegram
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал Словакию одной из важных стран-партнеров России
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер выступил за увеличение числа женщин на руководящих постах в ЕК
Пластиковые бутылки
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Калви отсутствует в списке участников встречи Путина с инвесторами на ПМЭФ
Сергей Собянин, Сергей Кириенко и Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Перекапывать любите": Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния