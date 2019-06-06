Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:45Z
https://ria.ru/20190606/1555338223.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Новикомбанк и фонд МОНОГОРОДА.РФ договорились о сотрудничестве

Вчера, 17:45
33
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках Петербургского международного экономического форума Новикомбанк - опорный банк Госкорпорации Ростех - и Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" (МОНОГОРОДА.РФ).
Соглашение подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.
"Стороны намерены взаимодействовать в целях развития российских монопрофильных муниципальных образований, содействовать созданию в них благоприятного инвестклимата", - говорится в пресс-релизе банка.
Новикомбанк со своей стороны окажет финансовую, консультативную и информационную поддержку для реализации инвестиционных проектов, программ по диверсификации экономики моногородов и созданию новых рабочих мест.
Ветераны на Балу победителей в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве
8 мая, 09:12
В моногородах ветераны ВОВ смогут ездить бесплатно на социальном такси
"Новикомбанк примет участие в программах Фонда развития моногородов не только как финансовая организация, но и как центр экспертизы. Являясь дочерней структурой Госкорпорации Ростех, членом Союза машиностроителей России, плотно сотрудничая с предприятиями промышленности, мы взаимодействуем со многими государственными структурами и решаем большой круг задач. Уверена, что возможности и компетенции Банка будут эффективно использованы для реализации программ поддержки моногородов России", – сказала Георгиева.
000000
Обсудить 0
ПМЭФ-2019Санкт-ПетербургНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
РЭЦ называет новым драйвером российского экспорта АПК
РИА
Новости
Российское подразделение пивоваренной компании AB InBev Efes подписало в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с компаниями Enel, Хевел, Fortum и Русэнергосбыт
AB InBev Efes Россия перейдет на возобновляемые источники энергии
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Банкноты номиналом 5000 рублей
"ФК Открытие" профинансирует "Квадру" в объеме до 40 млрд рублей
Лента
новостей
Китайская компания инвестирует 10 млрд рублей в завод в ОЭЗ "Калуга"
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Антон Алиханов пригласил предпринимателей из КНР на Янтарный форум
Особая экономическая зона Иннополиса
МТС, Ericsson и Татарстан разрабатывают 5G-решения для "умных городов"
РЭЦ выделяет более 350 млрд рублей на субсидии по кредитам промэкспортеров
Тепловая станция
"Квадра" вложит 7,6 млрд рублей в развитие теплоснабжения трех областей
"Интер РАО" и Sinomach подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Леонид Кучма
Кучма призвал военных в Донбассе "не отвечать на провокационные обстрелы"
Здание конгрессно-выставочного центра ЭкспоФорум
Структура ГПБ и итальянская Ansaldo Energia планируют производить турбины
Город Оренбург
Оренбургская область задолжала "Энергосбыту Плюс" более 6 миллиардов рублей
Газпром нефть представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей
"Газпром нефть" представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей
В ДНР раскритиковали условие Луценко по возобновлению торговых отношений
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния