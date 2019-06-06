Новикомбанк и фонд МОНОГОРОДА.РФ договорились о сотрудничестве

Новикомбанк со своей стороны окажет финансовую, консультативную и информационную поддержку для реализации инвестиционных проектов, программ по диверсификации экономики моногородов и созданию новых рабочих мест.

"Новикомбанк примет участие в программах Фонда развития моногородов не только как финансовая организация, но и как центр экспертизы. Являясь дочерней структурой Госкорпорации Ростех, членом Союза машиностроителей России, плотно сотрудничая с предприятиями промышленности, мы взаимодействуем со многими государственными структурами и решаем большой круг задач. Уверена, что возможности и компетенции Банка будут эффективно использованы для реализации программ поддержки моногородов России", – сказала Георгиева.