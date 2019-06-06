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РИА Новости

Кучма призвал СНБО рассмотреть вопрос о снятии блокады Донбасса

Вчера, 17:40
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Архивное фото
КИЕВ, 6 июня - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины должен провести заседание по вопросу снятия блокады и восстановлению контроля над предприятиями.
"Должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором должны быть даны поручения: дайте пожалуйста все, что надо сделать с той и этой стороны, чтобы этот вопрос решался (по снятию блокады Донбасса и восстановлению контроля Киева над предприятиями - ред.)", - заявил Кучма на брифинге в четверг, трансляцию вели украинские телеканалы.
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Он отметил, что условием для снятия блокады должно быть возращение предприятий в Донбассе под контроль Киева. "У некоторых бизнесменов нет желания забирать их, потому что они за это время доведены до такого (ужасного - ред.) состояния... необходимо делать аудит, в том числе, международный", - отметил Кучма.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда посте президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
Затем украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля 2017 года были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
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