Климкин назвал ситуацию с "плагиатом" Зеленского "комической историей"

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "комической историей" заявления о плагиате президента Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта". Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинил Зеленского в плагиате. Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование из-за этих обвинений, в администрации их считают провокацией.
"Как говорится, много шума из ничего. Правда, не шекспировских масштабов. Базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Некоторые из них озвучивались предыдущим президентом Петром Порошенко во время Дня Европы", - заявил Климкин агентству УНИАН, назвав ситуацию с "плагиатом" "комической историей".
По словам главы МИД, друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы, особенно во время первого визита Зеленского в Брюссель, поэтому они были включены в пакет предложений, присланных в администрацию президента.
Климкин отметил, что "подготовленные МИД тезисы - это не просто сигналы", а основополагающие позиции Украины относительно интеграции в ЕС и НАТО. "Плагиат" из подготовленных МИД тезисов является как раз свидетельством последовательности внешнеполитического курса нашего государства", - заявил министр.