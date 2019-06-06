Климкин назвал ситуацию с "плагиатом" Зеленского "комической историей"

Одна речь на двоих. Украинские президенты не сошлись по форме Речи Зеленского в Брюсселе, оказывается, не просто напомнили выступления Порошенко – они их точно в некоторых местах повторили. Теперь в Киеве идут разбирательства. А что спорят? Главное же не форма, а содержание.