В администрации Зеленского заявили, что не могут полагаться на МИД Украины

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского не может полагаться на министерство иностранных дел после случая с плагиатом в речи главы государства, заявила в четверг пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта". Пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинил Зеленского в плагиате. Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование.
"Позиция администрация президента – за этим стоят глубокие две проблемы. Первая проблема – это показывает, что системные институции государства не работают. Если администрация президента не может положиться на МИД, то как мы можем говорить о каком-либо сотрудничестве. Если государственная система не работает, то ее надо восстанавливать с самого начала", - сказала Мендель на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.