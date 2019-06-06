В администрации Зеленского заявили, что не могут полагаться на МИД Украины

"Позиция администрация президента – за этим стоят глубокие две проблемы. Первая проблема – это показывает, что системные институции государства не работают. Если администрация президента не может положиться на МИД, то как мы можем говорить о каком-либо сотрудничестве. Если государственная система не работает, то ее надо восстанавливать с самого начала", - сказала Мендель на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.