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РИА Новости

Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке

Вчера, 17:15
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoИнаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве . Архивное фото
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Зеленский вступил в должность 20 мая.
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"Согласно действующему законодательству, должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 основного закона нашей с вами страны", - ответил Зеленский на петицию в четверг.
Президент отметил, что, согласно Конституции, полномочия президента прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, смещении с поста в порядке импичмента или смерти.
"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу", - добавил он.
Петиция была опубликована 22 мая. Ее автор требует от Зеленского "немедленной отставки с должности президента Украины". Он утверждает, что новый президент "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей", а всего лишь консолидировал протест украинцев.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Ну наш-то и 25% поддержки не имеет, однако засел надолго, если не пожизненно. А Зеленского рано осуждать, он себя ещё ни с какой стороны не показал. Да и вряд ли он себя царём Украины мнит.
6 июня, 19:49
МПМитрофан Патриотов
37300065
Пора. Уже засиделся.
6 июня, 17:26
vvab6
15240009
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