Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:02Z
https://ria.ru/20190606/1555335153.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155170/39/1551703949_0:0:2214:1245_1036x0_80_0_0_81630f27620b3f2e20f1e0f50154fb31.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Венесуэла выплатит России очередной платеж по долгу 30 сентября

Вчера, 17:02
348
© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла намерена полностью выплатить России долг, очередной платеж запланирован на 30 сентября, заявил РИА Новости министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа.
"У нас есть дата предстоящего платежа на 30 сентября, на 200 миллионов долларов, и мы уже объявили, что мы погасим долг", - заявил Серпа на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент России Владимир Путин
Вчера, 14:32
Путин: Россия не создает военных баз и не перебрасывает войска в Венесуэлу
Замминистра финансов Сергей Сторчак пояснял, что обслуживание госдолга Венесуэлы пред Россией предполагает платежи два раза в год. Предыдущий платеж был произведен в апреле. В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами.
500000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумВенесуэлаСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
РИА
Новости
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Дворец юстиции в столице Венесуэлы
Венесуэла намерена обезопасить активы в "нормальных местах", заявил министр
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния