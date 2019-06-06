Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T16:57Z
https://ria.ru/20190606/1555334820.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155529/46/1555294650_0:0:2841:1598_1036x0_80_0_0_7e76692623528ca8f3b2e9e42fb1b020.jpg
РИА Новости

Кучма провел совещание по экономической ситуации в Донбассе

Вчера, 16:57
2843
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что в четверг провел совещание с вице-премьером Геннадием Зубко относительно экономических проблем в Донбассе.
В среду прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске, в котором принял участие представитель Киева в контактной группе Кучма.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вчера, 15:27
Порошенко возмутился идеей снять блокаду Донбасса
"Я только что с совещания у вице-премьера (Геннадия - ред.) Зубко, где мы рассмотрели все проблемы, которые касаются экономики там (в Донбассе - ред.). Это вода, электроэнергия, связь", - сказал Кучма на пресс-конференции.
Он добавил, что в Донбассе настолько много проблем, что, когда узнал о них, ему "стало немного не по себе".
480444
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеГеннадий ЗубкоДонбассЛеонид КучмаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время встречи
Ле Пен сожалеет, что Россию не позвали на памятные мероприятия в Нормандии
РИА
Новости
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Теле- и радиоведущая, журналист Екатерина Гордон перед показом фильма Петра Буслова Родина на 26-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
Катя Гордон объяснила пост о "старой и страшной" Собчак
Леонид Кучма
Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса
Лента
новостей
США получили контроль над "Русалом" при помощи санкций, заявил Сечин
Бари Алибасов в своей квартире
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Жительница Твери смотрит телевизор у себя дома
В Минкомсвязи рассказали о курьезах при подключении населения к "цифре"
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Жаров назвал сроки выбора оборудования по закону об устойчивом Рунете
Актер Александр Панкратов-Черный
Супруга Панкратова-Черного назвала причину госпитализации актера
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал данные об усилении пророссийских сил в ЕП
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке
Кадр из фильма Красотка
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке "Красотки"
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Киев хочет согласовать "дорожную карту" по Донбассу в "нормандском формате"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния