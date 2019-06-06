Кучма провел совещание по экономической ситуации в Донбассе

Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что в четверг провел совещание с вице-премьером Геннадием Зубко относительно экономических проблем в Донбассе.

В среду прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске, в котором принял участие представитель Киева в контактной группе Кучма.

"Я только что с совещания у вице-премьера (Геннадия - ред.) Зубко, где мы рассмотрели все проблемы, которые касаются экономики там (в Донбассе - ред.). Это вода, электроэнергия, связь", - сказал Кучма на пресс-конференции.