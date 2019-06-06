В Раде заявили об угрозе провала принятия избирательного кодекса

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины могут провалить принятие избирательного кодекса, поскольку не дают свои оценки поправкам к законопроекту, заявил в четверг глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Парламент Украины в четверг приступил к рассмотрению во втором чтении избирательного кодекса, который предусматривает введение так называемых открытых региональных списков. На данный момент депутаты подали более 4,5 тысячи поправок к проекту избирательного кодекса. Из-за большого числа правок рассмотрение проекта кодекса может длиться несколько недель. При этом в четверг депутаты начали отклонять предложенные поправки без обсуждения.

"Если мы сейчас не будем по сути рассматривать и обсуждать каждую поправку и давать им свои оценки, то это будет означать, что мы придем к тому моменту, когда нам надо будет голосовать за редакцию первого чтения, которая… недопустима для принятия, потому что ее реализация даже теоретически невозможна… Это будет означать конец возможности реализации избирательного законодательства как явление в принципе", - заявил Князевич в ходе заседания парламента.

По его словам, эта редакция писалась 12 лет назад и морально устарела. Князевич также сказал, что если депутаты не будут давать оценку правкам и парламентарии выйдут на голосование законопроекта, который был одобрен в первом чтении, то под угрозой будет законодательство о выборах депутатов и президента.