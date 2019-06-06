Нацбанк Украины ожидает рост цен на электричество на 25%

"Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%. Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала", - сказал Сологуб.