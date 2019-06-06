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РИА Новости

Нацбанк Украины ожидает рост цен на электричество на 25%

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Национального Банка Украины в Киеве
Здание Национального Банка Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального Банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Национальный банк Украины ожидает повышение цен на электроэнергию в стране с июля на 25%, сообщил на брифинге в четверг заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб.
Ранее Всемирный банк рекомендовал Украине отложить запуск новой модели оптового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября, так как не все субъекты успели к нему подготовиться. Представительство ЕС в Киеве и Европейский банк реконструкции и развития также рекомендовали отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии на Украине. Однако премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что новая модель оптового рынка электроэнергии будет введена с 1 июля, несмотря на рекомендации партнеров Киева.
"Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%. Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала", - сказал Сологуб.
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