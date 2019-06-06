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РИА Новости

Трамп заявил, что примет решение по пошлинам на китайские товары после G20

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Решение по новым пошлинам на китайские товары может быть принято после саммита G20, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном во французской Нормандии.
"Решение по пошлинам для Китая - его я приму, вероятно, после G20. В том или ином направлении я приму его после G20. Посмотрим, что оно даст", - сказал Трамп.
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Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил Трамп.
Торговые войны США
9 августа 2018, 16:10
Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
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Обострение отношений США и КитаяДональд ТрампКитайСШАЭкономика
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