Трамп заявил, что примет решение по пошлинам на китайские товары после G20

ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Решение по новым пошлинам на китайские товары может быть принято после саммита G20, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном во французской Нормандии.

"Решение по пошлинам для Китая - его я приму, вероятно, после G20. В том или ином направлении я приму его после G20. Посмотрим, что оно даст", - сказал Трамп.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.