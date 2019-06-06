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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава AmCham не ожидает серьезных санкций США по "Северному потоку — 2"

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на ПМЭФ-20019
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко считает маловероятными санкции в отношении компаний, которые реализуют проект "Северный поток-2" и надеется, что эта история так пройдет "на уровне разговоров и шума".
"У меня всегда были большие сомнения, что будут какие-то серьезные санкции в связи с "Северным потоком-2", - сказал Родзянко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"Просто для Европы это крайне важный проект, и для России это важный проект. Но главный козырь для Европы - это необходимо конкретно для Германии и для Франции, двух ведущих европейских держав, которые стоят за этот проект", - отметил глава AmCham.
"Гарантировать ничего не могу, но мне кажется, что это все на уровне разговоров и шума так и пройдет", - добавил Родзянко.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
4 июня, 15:20
"Фоновый шум". Эксперт о нападках США на "Северный поток-2"Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока-2". Было бы странно, если бы она этого не сделала, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Рожанковский.
В начале июня стало известно, что сенаторы США в очередной раз предложили выработать стратегию противодействия РФ в Европе в энергетической сфере. Документ, как ранее заявили его авторы, направлен в первую очередь против проекта "Северный поток-2".
Этот проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG - "Газпром".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
1 июня, 10:20
Эксперт оценил детали законопроекта США против "Северного потока — 2"
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