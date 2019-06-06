Путин провел встречу с президентом Болгарии

"В начале нашей встречи хотелось бы констатировать, что отношения между Россией и Болгарией постепенно восстанавливаются. Об этом говорит и не большой, но все-таки устойчивый рост товарооборота", - заявил Путин на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"В целом по абсолютным цифрам мы могли бы добиться гораздо большего. Но что радует, это то, что сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов. Начинала вновь работать по сути межправкомиссия. Все это дает основания полагать, что мы используем неиспользуемые до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям", - подчеркнул российский лидер.