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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин провел встречу с президентом Болгарии

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Отношения Москвы и Софии начинают восстанавливаться по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В начале нашей встречи хотелось бы констатировать, что отношения между Россией и Болгарией постепенно восстанавливаются. Об этом говорит и не большой, но все-таки устойчивый рост товарооборота", - заявил Путин на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи в Сочи. 22 мая 2018
Вчера, 02:05
Межгосударственные отношения России и Болгарии
По словам главы государства, в первом квартале 2019 года рост товарооборота составил 2,8%.
"В целом по абсолютным цифрам мы могли бы добиться гораздо большего. Но что радует, это то, что сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов. Начинала вновь работать по сути межправкомиссия. Все это дает основания полагать, что мы используем неиспользуемые до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям", - подчеркнул российский лидер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумРумен РадевВладимир ПутинСанкт-ПетербургПолитика
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