Ленобласть официально включена в федпроект "Умные города"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области цифровизируют городское хозяйство Гатчины и Соснового Бора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
В рамках Петербургского международного экономического форума соответствующее соглашение подписал глава региона Александр Дрозденко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, глава Гатчинской районной администрации Елена Любушкина и глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.
Проект "Умные города" направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий жизни горожан.
"Мы давно ждали подписания этого документа, который включает города Ленинградской области в пилотный проект и тем самым подтвердит высокий цифровой и инновационный потенциал нашего региона. Уверен, что совместная работа с Минстроем России, администрациями Гатчины и Соснового Бора даст положительный импульс к развитию поселений на территории всей области", - сказал на церемонии подписания Александр Дрозденко.