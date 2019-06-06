Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T15:53Z
https://ria.ru/20190606/1555331144.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/36725/62/367256211_0:8:3525:1991_1036x0_80_0_0_8d92774c4d621d9809993ef7bc1e18bb.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть официально включена в федпроект "Умные города"

Вчера, 15:53
29
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГатчинский Императорский дворец
Гатчинский Императорский дворец
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области цифровизируют городское хозяйство Гатчины и Соснового Бора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
В рамках Петербургского международного экономического форума соответствующее соглашение подписал глава региона Александр Дрозденко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, глава Гатчинской районной администрации Елена Любушкина и глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.
Проект "Умные города" направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий жизни горожан.
"Мы давно ждали подписания этого документа, который включает города Ленинградской области в пилотный проект и тем самым подтвердит высокий цифровой и инновационный потенциал нашего региона. Уверен, что совместная работа с Минстроем России, администрациями Гатчины и Соснового Бора даст положительный импульс к развитию поселений на территории всей области", - сказал на церемонии подписания Александр Дрозденко.
Вчера, 15:36
Ленобласть будет сотрудничать с "Национальным объединением строителей"
000001
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и Инфотек Балтика подписали меморандум о сотрудничестве
РИА
Новости
Руденя подписал соглашение по турпроекту Государева дорога
Руденя подписал соглашение по турпроекту "Государева дорога"
Офис компании Яндекс в Москве
Смоленщина расширяет связи с "Яндексом " в сфере образовательных проектов
Ленобласть повысит эффективность развития с помощью Big data
Лента
новостей
РЭЦ подписал на ПМЭФ соглашения о развитии экспорта с CII и Marubeni
Ленобласть будет сотрудничать с "Национальным объединением строителей"
Тамбовская область продолжит взаимодействие с группой "Черкизово"
Банкноты номиналом 5000 рублей
В строительство транспортной развязки в Ленобласти вложат 700 млн рублей
В новом порту Ленобласти создадут боле трех тысяч новых рабочих мест
На Смоленщине будут развивать телекоммуникационную инфраструктуру
Глава Адыгеи на ПМЭФ планирует подписать соглашение с "Россетями"
Города России. Архангельск
Цифровую платформу для развития Поморья создадут совместно с Росатомом
Кролиководческое хозяйство
Кролиководческая компания расширит производство на Смоленщине
В Выборгском районе построят сухогрузный порт более чем за 24 млрд рублей
Ульяновск
Ульяновск перейдет на метод "альткотельной" с 1 января 2020 года
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния