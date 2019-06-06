Ленобласть официально включена в федпроект "Умные города"

"Мы давно ждали подписания этого документа, который включает города Ленинградской области в пилотный проект и тем самым подтвердит высокий цифровой и инновационный потенциал нашего региона. Уверен, что совместная работа с Минстроем России, администрациями Гатчины и Соснового Бора даст положительный импульс к развитию поселений на территории всей области", - сказал на церемонии подписания Александр Дрозденко.