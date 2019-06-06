Архангельская область и ВТБ подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июн – РИА Новости. Архангельская область и банк ВТБ в четверг подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Документ подписали губернатор Архангельской области Игорь Орлов и заместитель председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
Правительство региона и ВТБ намерены сообща поддерживать инновационное развитие промышленного комплекса Поморья, техническое перевооружение и модернизацию производств. Соглашение также предусматривает партнерство в системе кредитования и развитии банковской инфраструктуры.
"Повышение доступности и качества банковских услуг для населения, для реального сектора экономики – одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона. Подписанное сегодня соглашение с одним из крупнейших российских банков направлено на долгосрочное сотрудничество. Уверен, что реализация наших планов даст дополнительный импульс экономическому и социальному развитию области", - приводит пресс-служба слова Орлова.
Бортников, в свою очередь, отметил, что документ укрепит взаимодействие банка ВТБ и правительства Архангельской области в реализации значимых для региона проектов, включая меры господдержки и развитие малого и среднего бизнеса.
"Мы обслуживаем в регионе свыше 2,2 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса различных отраслей: лесной и деревообрабатывающей промышленности, торговли, а также жилищного и коммерческого строительства. Наш кредитно-гарантийный портфель в этом сегменте на 1 мая составляет 6,8 миллиарда рублей, а портфель привлечения – 2,9 миллиарда. И мы готовы наращивать сотрудничество с бизнес-сообществом Архангельской области, укрепляя экономику региона", - привели в пресс-службе слова Бортникова.