Пункт пропуска для моста Благовещенск-Хэйхэ построят к середине 2021 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Росгранстрой должен построить постоянный пункт пропуска для моста Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур к середине 2021 года, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Стыковка трансграничного мостового перехода состоялась 31 мая. По данным Минвостокразвития РФ, протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра. По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.

Строительство ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.

"Достраивается мост в этом году, документы будут оформляться вплоть до апреля (2020 года) по плану. И к концу апреля он должен поехать. Откроем движение сначала только по грузовой схеме. Временная схема подразумевает пропуск грузового транспорта, пассажирского пока нет. Это не наши полномочия, а федеральные, опаздываем со строительством постоянного пункта пропуска. Росгранстрой сегодня проектирует постоянный пункт пропуска, задача поставлена к середине 2021 года (построить). Это вот последнее решение", - отметил Орлов.