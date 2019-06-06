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РИА Новости

Пункт пропуска для моста Благовещенск-Хэйхэ построят к середине 2021 года

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкСтыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Росгранстрой должен построить постоянный пункт пропуска для моста Благовещенск-Хэйхэ (КНР) через реку Амур к середине 2021 года, рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Стыковка трансграничного мостового перехода состоялась 31 мая. По данным Минвостокразвития РФ, протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра. По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
Строительство ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.
"Достраивается мост в этом году, документы будут оформляться вплоть до апреля (2020 года) по плану. И к концу апреля он должен поехать. Откроем движение сначала только по грузовой схеме. Временная схема подразумевает пропуск грузового транспорта, пассажирского пока нет. Это не наши полномочия, а федеральные, опаздываем со строительством постоянного пункта пропуска. Росгранстрой сегодня проектирует постоянный пункт пропуска, задача поставлена к середине 2021 года (построить). Это вот последнее решение", - отметил Орлов.
Мост Благовещенск-Хэйхэ
31 мая, 09:48
Операция завершена: части моста Благовещенск – Хэйхэ состыкованыРоссийскую и китайскую части моста через Амур соединили, в апреле 2020 года мост введут в эксплуатацию.
В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Орлов сообщал в интервью РИА Новости, что мост будет достроен в конце декабря 2019 года, физически движение по нему начнется, "примерно, к апрелю 2020 года", а постоянный пункт пропуска будет создан не раньше сентября 2020 года.
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ПМЭФ-2019Амурская область
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