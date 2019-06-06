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РИА Новости

Губернатор Приамурья на ПМЭФ встретится с послом Индии в России

Вчера, 15:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что встретится на форуме с послом Индии в России Венкатешем Вармой, и назвал эту страну возможной альтернативой Китаю для экспорта продукции.

"(Запланировано на Петербургском международном экономическом форуме) достаточно большое количество международных встреч, в том числе с послом Индии. Для нас важно очень диверсифицировать рынки наши. У нас сегодня главный партнер - Китай, и мы дорожим очень этими взаимоотношениями. Сегодня Китай не берет всю продукцию, которую мы хотели бы ему продать. Один из ключевых моментов форума этого года - Индия, форум посвящен Индии", - сказал Орлов.

Губернатор Приамурья добавил, что для региона Индия - это "пока, скорее, экзотика", встреча будет протокольной. "Посмотрим друг на друга. Пригласим коллег к нам приехать", - добавил Орлов.
Еще одним направлением для диверсификации рынка для Амурской области он назвал Японию. "Японцы для нас перспективный рынок, рынок не простой с точки зрения качества. У них очень высокие требования по качеству, но тем не менее для нас это альтернатива Китаю, не в полном объеме, здесь прям через реку партнер (Благовещенск и Хэйхэ граничат по реке Амур), но как альтернативу китайскому рынку мы рассматриваем с оптимизмом",- добавил Орлов.
Губернатор Приамурья уточнил, что в прошлом году в Японию была отправлена первая партия зерновых из Амурской области.
"Бизнес-миссия в Японию первая в июне, потом осенью. У нас есть первая ласточка с Вьетнамом. В этом контексте, может быть, мы где-то и с индийскими партнерами найдем взаимопонимание", - сказал Орлов
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Также, по его словам, в ходе ПМЭФ Амурская область подпишет соглашение о партнерстве с мэром Москвы, с Российским фондом прямых инвестиций.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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ПМЭФ-2019Амурская область
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