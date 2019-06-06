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РИА Новости

Порошенко возмутился идеей снять блокаду Донбасса

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возмущен идеей о снятии блокады Донбасса, предложенной ранее представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе Леонидом Кучмой.
Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на "стрельбу в ответ" в регионе.

"Безусловно такая постановка вопроса противоречит международному праву и де-факто, как сегодня заявил генеральный прокурор, только подтверждает финансирование терроризма", - заявил Порошенко на брифинге в четверг, трансляцию вел телеканал "Прямой".

Он также возмущен перспективой в одностороннем порядке прекратить огонь со стороны Киева. Порошенко считает, что прекращение огня в таком формате возможно только после ввода миротворцев ООН в Донбасс.
"Мы четко заявляли с 2015 года о необходимости немедленного решения Совета безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования", - сказал Порошенко.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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