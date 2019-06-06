В Омске может быть создан центр ядерной медицины

ОМСК, 6 июн – РИА Новости. Возможность реализации в Омской области инвестпроекта создания Центра позитронной эмиссионной томографии с ПЭТ-сканером обсудил в четверг в рамках ПМЭФ глава региона Александр Бурков на встрече с председателем совета директоров ГК "МедИнвестГрупп" Виктором Харитониным, сообщает пресс-служба облправительства.

"МедИнвестГрупп" занимается развитием федеральной сети центров позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ). Корпорация инвестирует средства в оснащение и обучение врачей данных центров.

Александр Бурков заявил о готовности регионального правительства оказать всяческую поддержку данному проекту и однозначной заинтересованности в том, чтобы в Омской области появилось подразделение крупнейшей федеральной сети медицинских центров высокоточной диагностики онкологических заболеваний. По итогам переговоров губернатор подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Омской области и "МедИнвестГрупп", говорится в сообщении.

Минздраву региона поручено сопровождение инвестпроекта, содействие и инфраструктурная поддержка.

Как отметили в пресс-службе, омский Клинический онкологический диспансер является самым крупным комплексом онкологического профиля в Сибирском Федеральном округе. Появление центра ядерной медицины в непосредственной близости от онкодиспансера позволит проводить обследование пациентов оперативно, без необходимости выезда в клиники столичных городов.

"В Омской области на борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в ближайшие годы выделяется беспрецедентное финансирование. В первую очередь, на переоснащение специализированных учреждений, оказывающих онкологическую помощь. При этом для своевременного выявления злокачественных новообразований очень важно использовать все доступные методы высокоточной диагностики рака. Создание центра ядерной медицины позволит значительно повысить уровень развития онкологической службы региона. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы повысить шансы пациентов побороть болезнь", - привели в пресс-службе комментарий Буркова.