РПЦ не будет по примеру Ватикана менять текст "Отче наш"

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Русской православной церкви не видят смысла менять текст молитвы "Отче наш" по примеру папы Франциска, утвердившего правки в молитву, хотя ничего плохого в его решении нет, заявили РИА Новости священнослужители РПЦ.

Ранее папа Римский Франциск утвердил новый текст молитвы "Отче наш". В ней фраза "не введи нас в искушение" была заменена на "не дай нам поддаться искушению". В 2017 понтифик заявил, что фраза "не введи нас в искушение" может толковаться так, будто бы сам Бог это делает с людьми.

"Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание – так и оставим", - заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.

Он отметил, что в нынешней версии молитвы, используемой в РПЦ, никаких богословских неточностей нет.

В свою очередь экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский отметил, что в церковнославянском языке, на котором проводятся богослужения, подразумевается схожее с новой правкой значение. "Насколько я знаю, в других языках, используемых православными, есть оттенок того значения, которое утвердил папа Франциск", - пояснил он.

Кроме того, как подчеркнул протоиерей, правка в текст православного богослужения "идет на протяжении всех веков", при этом смысл не теряется.