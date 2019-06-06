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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ не будет по примеру Ватикана менять текст "Отче наш"

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПразднование религиозного праздника Святая Троица
Празднование религиозного праздника Святая Троица
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Русской православной церкви не видят смысла менять текст молитвы "Отче наш" по примеру папы Франциска, утвердившего правки в молитву, хотя ничего плохого в его решении нет, заявили РИА Новости священнослужители РПЦ.
Ранее папа Римский Франциск утвердил новый текст молитвы "Отче наш". В ней фраза "не введи нас в искушение" была заменена на "не дай нам поддаться искушению". В 2017 понтифик заявил, что фраза "не введи нас в искушение" может толковаться так, будто бы сам Бог это делает с людьми.
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"Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание – так и оставим", - заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.
Он отметил, что в нынешней версии молитвы, используемой в РПЦ, никаких богословских неточностей нет.
В свою очередь экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский отметил, что в церковнославянском языке, на котором проводятся богослужения, подразумевается схожее с новой правкой значение. "Насколько я знаю, в других языках, используемых православными, есть оттенок того значения, которое утвердил папа Франциск", - пояснил он.
Кроме того, как подчеркнул протоиерей, правка в текст православного богослужения "идет на протяжении всех веков", при этом смысл не теряется.
"Если не меняется кардинально смысл, язык не опошляется, то в этом ничего плохого нет. В данном случае в нашей версии "не введи нас во искушение" и в новой версии католической молитвы смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так", - заключил священнослужитель.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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