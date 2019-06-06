Папа римский изменил текст молитвы "Отче наш"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание . Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.

Отмечается, что в книге изменен текст молитвы "Отче наш". Слова "Не введи нас во искушение" (Non indurci in tentazione) теперь заменены на "Не дай нам поддаться искушению" (Non abbandonarci alla tentazione).

Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года. По его мнению, фраза "Не введи нас во искушение" не совсем точна, поскольку создает впечатление, будто Бог провоцирует людей грешить.

Помимо этого, внесены изменения и в другие тексты. Так, в обновленном виде предстанет один из главных христианских богослужебных гимнов "Слава в вышних Богу", иначе называемый "Глория". Вместо "Мир людям доброй воли" (в русском каноническом переводе — "И на земле мир, людям Его благоволения") в начале теперь будет звучать: "Мир на земле людям, возлюбленным Господом".

По информации Avvenir, новую версию одобрили в ноябре прошлого года, использовать ее начнут в ближайшие нескольких месяцев.

Как отметили в Генеральной ассамблее Итальянской епископской конференции, публикация нового издания внесет вклад в обновление церковного общества.