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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа римский изменил текст молитвы "Отче наш"

Вчера, 14:34
86288
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Святого Петра в Ватикане
Площадь Святого Петра в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.
Отмечается, что в книге изменен текст молитвы "Отче наш". Слова "Не введи нас во искушение" (Non indurci in tentazione) теперь заменены на "Не дай нам поддаться искушению" (Non abbandonarci alla tentazione).
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Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года. По его мнению, фраза "Не введи нас во искушение" не совсем точна, поскольку создает впечатление, будто Бог провоцирует людей грешить.
Помимо этого, внесены изменения и в другие тексты. Так, в обновленном виде предстанет один из главных христианских богослужебных гимнов "Слава в вышних Богу", иначе называемый "Глория". Вместо "Мир людям доброй воли" (в русском каноническом переводе — "И на земле мир, людям Его благоволения") в начале теперь будет звучать: "Мир на земле людям, возлюбленным Господом".
По информации Avvenir, новую версию одобрили в ноябре прошлого года, использовать ее начнут в ближайшие нескольких месяцев.
Как отметили в Генеральной ассамблее Итальянской епископской конференции, публикация нового издания внесет вклад в обновление церковного общества.
В Русской православной церкви заявили, что менять текст "Отче наш" не намерены. По словам члена Синодальной библейско-богословской комиссии протоиерея Андрея Новикова, в нынешней версии молитвы нет никаких богословских неточностей. А настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский отметил, что в церковнославянском языке, на котором проводятся богослужения, и так подразумевается значение, схожее с тем, что утвердил папа римский.
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Религия и мировоззрениеРим
Популярные комментарии
Молитва, которой учил апостолов Сам Иисус Христос, исправляется грешным человеком... Оказывается, Христос дал неправильный текст молитвы. И делается это аккурат на праздник Вознесения. Это атас, друзья...
6 июня, 14:37
shstunned hops
14593118
Вот-вот папа как раз поддался искушению изменяя молитву от Бога! :))
6 июня, 14:52
Петр Грин
5472104
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