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РИА Новости

Ющенко назвал обвинения в свой адрес безосновательными

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Виктор Ющенко на заседании Верховной рады Украины
Экс-президент Украины Виктор Ющенко на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.
В четверг пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (20 миллионов долларов по текущему курсу).
"Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это, бесспорно, докажу", - написал Ющенко на странице в Facebook.
Также экс-президент считает, что в обвинениях есть политический подтекст. "Общество видит, как постепенно снята ответственность практически по всем фигурантам громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - отметил Ющенко.
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Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Ющенко подозревают в незаконном владении резиденцией "Межигорье". Он подчеркнул, что был свидетелем по этому делу и может "ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовал в сговоре с (экс-президентом Виктором) Януковичем".
Межигорье до 2007 года находилось в госсобственности. В 2018 году киевский суд передал Межигорье в управление агентству по возвращению активов.
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