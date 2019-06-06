Ющенко назвал обвинения в свой адрес безосновательными

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал безосновательными обвинения в присвоении им имущества в резиденции "Межигорье" и готов в суде это доказать.

В четверг пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (20 миллионов долларов по текущему курсу).

"Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это, бесспорно, докажу", - написал Ющенко на странице в Facebook

Также экс-президент считает, что в обвинениях есть политический подтекст. "Общество видит, как постепенно снята ответственность практически по всем фигурантам громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - отметил Ющенко.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Ющенко подозревают в незаконном владении резиденцией "Межигорье". Он подчеркнул, что был свидетелем по этому делу и может "ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовал в сговоре с (экс-президентом Виктором) Януковичем".