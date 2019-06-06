Путин назвал дискуссию с главами информагентств разминкой перед ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рад, что встречи с гостями ПМЭФ начинаются с дискуссии с руководителям информационных агентств, это, по его словам, станет разминкой и даст возможность узнать, что может представлять интерес для участников форума.
"В этом году моя встреча с гостями форума начинается именно с вас. Я этому рад, потому что мы с вами разомнемся немножко в ходе небольшой дискуссии, что даст мне возможность, может быть, почувствовать, что может представлять интерес для других наших партнеров, которые приехали на форум в этом году", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
Глава государства также поприветствовал участников, отметив, что эта встреча является традиционной на всех Петербургских форумах. Во время приветствия президента РФ возникли технический трудности с переводом, которые практически сразу удалось устранить.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.