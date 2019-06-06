Путин назвал дискуссию с главами информагентств разминкой перед ПМЭФ

"В этом году моя встреча с гостями форума начинается именно с вас. Я этому рад, потому что мы с вами разомнемся немножко в ходе небольшой дискуссии, что даст мне возможность, может быть, почувствовать, что может представлять интерес для других наших партнеров, которые приехали на форум в этом году", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.