Экологи рассказали, как можно спасти коал от вымирания

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Стремительное сокращение в численности коал можно остановить, установив в эвкалиптовых лесах Австралии специальные поилки, которые помогут им выживать во время продолжительных засух и особенно сильной жары. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Стремительное сокращение в численности коал можно остановить, установив в эвкалиптовых лесах Австралии специальные поилки, которые помогут им выживать во время продолжительных засух и особенно сильной жары. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

"Расчеты климатологов показывают, что дальнейший рост выбросов СО2 приведет к увеличению концентрации фенолов и танинов в листьях эвкалипта. Это означает, что коалам придется найти какой-то дополнительный источник воды, и наши питьевые станции помогут им решить эту проблему", — рассказывает Валентина Мелла (Valentina Mella) из университета Сиднея (Австралия).

Коалы (Phascolarctos cinereus) – своеобразные "сумчатые медведи", населяющие эвкалиптовые леса Австралии и прилегающих к ней островов. В далеком прошлом их численность была очень высокой, превышая 10 миллионов особей, однако в последние годы эти причудливые животные начали загадочным образом вымирать.

Причины этого пока остаются предметом ожесточенных споров среди ученых. Часть специалистов считает, что коалы вымирают из-за эпидемии хламидиоза и связанного с ней бесплодия. Другие связывают это с изменением климата, вырубками лесов и другими экологическими факторами.

Мелла и ее коллеги провели любопытный эксперимент, который может значительно замедлить вымирание этих сумчатых медведей. Десять лет назад, как рассказывает эколог, она наблюдала за жизнью коал, живущих в окрестностях городка Ганнеда на юго-востоке Австралии.

В местных лесах обитает самая крупная популяция этих животных, однако за последние годы их численность резко сократилась, что привлекло внимание и СМИ, и ученых. Один из самых больших эпизодов их массовой гибели, как вспоминает Мелла, произошел в феврале 2009 года, когда мощнейшая волна жары убила каждую четвертую коалу в местных лесах.

Наблюдая за их поведением в то время, а также во время последующих засух и аномально жарких сезонов, австралийские экологи заметили, что поведение сумчатых медведей резко менялось в подобные времена. Обычно, эти животные никогда не пьют воду и получают всю необходимую влагу из листьев эвкалипта и других растений, которыми они питаются.

Во время жары, как заметили Мелла и местные жители, некоторые коалы начинали спускаться с деревьев, забираться на территорию близлежащих ферм и пить воду из различных открытых сосудов и искусственных водоемов, построенных на их территории. Эти наблюдения натолкнули их на мысль, что жизнь коал можно облегчить, если установить специальные поилки на деревьях и на земле в их окрестностях.

© Фото : University of Sydney Коала пьет из поилки для домашних и диких птиц © Фото : University of Sydney Коала пьет из поилки для домашних и диких птиц

Руководствуясь этой идеей, австралийские исследователи установили десять подобных установок в разных частях леса и целый год наблюдали за тем, как часто ими пользовались коалы и как на их "популярность" влияли уровень осадков и температура воздуха.

"Мы не были уверены в том, будут ли подобные питьевые станции помогать коалам. Тем не менее, результаты наших наблюдений четко показали, что животные постоянно пользуются подобными поилками в тех случаях, когда им не хватает воды", — продолжает Мелла.

В частности, коалы пили примерно в два раза больше воды во время лета, чем зимой или осенью, и при этом гораздо чаще посещали поилки, чем в другие времена года. Количество выпиваемой ими воды росло или падало вместе с температурой, что подтвердило, что животные пьют ее не просто так, а ради защиты от обезвоживания и улучшения охлаждения своего тела.

Успешное завершение этого эксперимента, как отмечает эколог, уже привлекло внимание властей Нового Южного Уэльса, планирующих установить подобные поилки во всех ареалах обитания коал, а также экологов и добровольцев из других регионов Австралии.