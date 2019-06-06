Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T14:13Z
https://ria.ru/20190606/1555324835.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/85/1555148592_11:0:973:541_1036x0_80_0_0_ddc8c31b5ccf0bd53814bd799668c823.jpg
РИА Новости

Москалькова посетила раненного в Косово россиянина

Вчера, 14:13
211
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике СрбијеРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время визита в Сербию посетила раненного в ходе силовой операции косовской полиции гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в госпитале.
Пострадавший в ходе силовой акции полиции самопровозглашенного Косово на севере края 28 мая гражданин РФ, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков в настоящее время проходит лечение в Военно-медицинской академии в Белграде. Москалькова 5-7 июня находится с визитом в Сербии.
Раненного в Косово сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова отправили из Косовска-Митровицы в Белград
2 июня, 10:40
Данные Косово о задержании россиянина не совпадают с информацией миссии ООН
Ранее омбудсмен назвала нападение на россиянина, сотрудника ООН актом цинизма и грубейшим нарушением норм международного права и прав человека и добавила, что в РФ по факту избиения Краснощекова возбуждено уголовное дело.
"Вся Россия следит за вашим выздоровлением, и мы очень надеемся, что вы скоро поправитесь", - заявила Москалькова пострадавшему во время посещения.
"Это, конечно, плевок, вызов, всей миссии ООН и России, поскольку речь идет о российском гражданине. Очень хочется, чтобы расследование прошло объективно, чтобы собранные доказательства были достаточны, чтобы виновные были привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнула российский омбудсмен.
Со своей стороны Москалькова планирует обратиться к комиссару по правам человека Совета Европы Дуне Миятович и в ООН, "чтобы должная оценка этим событиям была дана".
В ответ Краснощеков отметил, что эпизод с нападением на него запечатлен на видео. Он добавил, что поправляется благодаря заботе сербских врачей и России, но не уверен, что сможет вернуться к своим обязанностям в Косово из-за "вопросов политики и безопасности".
"К сожалению, власти самопровозглашенного Косово хотят дискредитировать сотрудника ООН и всю миссию ООН", - подчеркнул пострадавший.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в минувший четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
5 июня, 14:20
Россия призвала Запад образумить Приштину
310000
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаКосовоРоссияВ мире
Рекомендуем
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
РИА
Новости
В ДНР объяснили, почему силовики мешают работе ОБСЕ в Донбассе
Испекторы ДПС Игорь Киселев и Павел Домашев, спасшие 7 человек из пожара в деревянном доме в Чите
В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
Вблизи Командорских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Лента
новостей
В Воронежской области будут судить учителя, обжегшего школьника утюгом
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в Большом театре
Путин заявил об "относительном глобальном покое" человечества
На юге Москвы загорелось складское здание
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
Правозащитники сообщили о подготовке боевиками химатаки в Идлибе
Президент России Владимир Путин
Путин: Россия не создает военных баз и не перебрасывает войска в Венесуэлу
Машина врезалась в дом на улице Минская в городе Иваново. 6 июня 2019
В Иваново автомобиль врезался в жилой дом
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
В Благовещенске на 15 часов задержали вылет рейса "Авроры" во Владивосток
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о разногласиях с США
СМИ: в Днепропетровской области заключенные устроили бунт в колонии
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
Рада отказалась отправить в отставку главу СБУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния