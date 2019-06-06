Москалькова посетила раненного в Косово россиянина

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время визита в Сербию посетила раненного в ходе силовой операции косовской полиции гражданина РФ, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в госпитале.

Пострадавший в ходе силовой акции полиции самопровозглашенного Косово на севере края 28 мая гражданин РФ, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков в настоящее время проходит лечение в Военно-медицинской академии в Белграде. Москалькова 5-7 июня находится с визитом в Сербии.

Ранее омбудсмен назвала нападение на россиянина, сотрудника ООН актом цинизма и грубейшим нарушением норм международного права и прав человека и добавила, что в РФ по факту избиения Краснощекова возбуждено уголовное дело.

"Вся Россия следит за вашим выздоровлением, и мы очень надеемся, что вы скоро поправитесь", - заявила Москалькова пострадавшему во время посещения.

"Это, конечно, плевок, вызов, всей миссии ООН и России, поскольку речь идет о российском гражданине. Очень хочется, чтобы расследование прошло объективно, чтобы собранные доказательства были достаточны, чтобы виновные были привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнула российский омбудсмен.

Со своей стороны Москалькова планирует обратиться к комиссару по правам человека Совета Европы Дуне Миятович и в ООН, "чтобы должная оценка этим событиям была дана".

В ответ Краснощеков отметил, что эпизод с нападением на него запечатлен на видео. Он добавил, что поправляется благодаря заботе сербских врачей и России, но не уверен, что сможет вернуться к своим обязанностям в Косово из-за "вопросов политики и безопасности".

"К сожалению, власти самопровозглашенного Косово хотят дискредитировать сотрудника ООН и всю миссию ООН", - подчеркнул пострадавший.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в минувший четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.