Путин заявил об "относительном глобальном покое" человечества

По его словам, история человечества полна историй конфликтов, правда, за всеми конфликтами всегда наступал мир.

"Лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет", - сказал Путин.