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РИА Новости

Путин заявил об "относительном глобальном покое" человечества

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в Большом театре
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в Большом театре
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, в Большом театре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. После создания ядерного оружия человечество находится в относительном глобальном покое, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств.
По его словам, история человечества полна историй конфликтов, правда, за всеми конфликтами всегда наступал мир.
"Лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов. Состояние относительного глобального покоя 75 лет, почти 75 лет", - сказал Путин.
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