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РИА Новости

Шарий пойдет на выборы в Раду с собственной партией

Вчера, 14:00
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© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинский видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что зарегистрировал свою партию, с которой пойдет на досрочные выборы в парламент Украины.
"Мы теперь политическая партия с официальным названием "Партия Шария"… Политическая партия Шария идет в парламент", - заявил в четверг Шарий в видеообращении, опубликованном на его сайте.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
5 июня, 17:29
Зеленский назвал цель досрочных выборов в Раду
Он продемонстрировал выписку из документов о регистрации партии в министерстве юстиции Украины.
"Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем, и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем (в парламент – Прим. ред.), то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие", – добавил Шарий.
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
29 мая, 22:32
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
20141005
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Ситуация на УкраинеАнатолий ШарийВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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