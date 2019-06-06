Шарий пойдет на выборы в Раду с собственной партией

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинский видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что зарегистрировал свою партию, с которой пойдет на досрочные выборы в парламент Украины.

"Мы теперь политическая партия с официальным названием "Партия Шария"… Политическая партия Шария идет в парламент", - заявил в четверг Шарий в видеообращении, опубликованном на его сайте

Он продемонстрировал выписку из документов о регистрации партии в министерстве юстиции Украины.

"Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем, и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом. Если мы пройдем (в парламент – Прим. ред.), то это будет самое веселое после избрания Зеленского событие", – добавил Шарий.