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РИА Новости

Рада упростила получение гражданства для иностранцев, воевавших в Донбассе

Вчера, 13:51
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает получение украинского гражданства воевавшими в Донбассе иностранцами.
Как сообщается на сайте украинского парламента, депутаты 230 голосами приняли во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины".
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по оценкам экспертов, число иностранных граждан и лиц без гражданства, которые непосредственно "поддержали Украину в качестве добровольцев или волонтеров" во время проведения операции, составляет до тысячи человек.
Законопроектом предлагается признать этих людей находящимися на территории Украины на законных основаниях и упростить порядок предоставления таким лицам гражданства или выдачи таким лицам вида на жительство на Украине на время участия в военной операции.
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