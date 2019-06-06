Рада упростила получение гражданства для иностранцев, воевавших в Донбассе

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла закон, который упрощает получение украинского гражданства воевавшими в Донбассе иностранцами.

Как сообщается на сайте украинского парламента, депутаты 230 голосами приняли во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по оценкам экспертов, число иностранных граждан и лиц без гражданства, которые непосредственно "поддержали Украину в качестве добровольцев или волонтеров" во время проведения операции, составляет до тысячи человек.