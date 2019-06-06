Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T13:45Z
https://ria.ru/20190606/1555323427.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144460/41/1444604117_0:200:2379:1538_1036x0_80_0_0_73ae18241e22047cff71facc7471452a.jpg
РИА Новости

Рада отказалась отправить в отставку главу СБУ

Вчера, 13:45
587
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкРуководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Верховная рада на заседании в четверг отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.
За такое решение проголосовали 78 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. при этом Климкин, Полторак и Грицак также сами написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Рада.
2110001
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Рада упростила получение гражданства для иностранцев, воевавших в Донбассе
РИА
Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак
Рада отказалась отправить в отставку главу Минобороны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Визит Мадуро в Россию может произойти в любой момент, заявили в Венесуэле
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде потребовали от Зеленского созвать СНБО
Лента
новостей
СМИ: в Днепропетровской области заключенные устроили бунт в колонии
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины
В ООН отметили помощь России гражданам юго-восточной Украины
В Киеве мать школьницы обжаловала в суд новую редакцию правописания
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Анатолий Шарий
Шарий пойдет на выборы в Раду с собственной партией
Леонид Кучма
Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
Акция протеста у здания Рады Украины
Сторонники легализации марихуаны принесли к Раде пятиметровую "таблетку"
В ДНР объяснили, почему силовики мешают работе ОБСЕ в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о разногласиях с США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния