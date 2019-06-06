Дрозденко: Ленобласть на ПМЭФ будет рекордсменом по привлечению инвестиций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинградская область рассчитывает стать в этом году рекордсменом по объему привлеченных в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) инвестиций в экономику региона, заявил губернатор области Александр Дрозденко.

"Вообще в этом году Ленинградская область будет бить все рекорды. Область подпишет соглашения на сумму почти в триллион рублей. 921,5 миллиарда рублей инвестиций мы привлечем в ближайшие годы", - сказал Дрозденко журналистам в кулуарах форума.

При этом он упомянул соглашения, которые область в рамках форума подпишет с ЕвроХимом о расширении производства аммиака, и подписанное соглашение с фармацевтической компанией Глория.

"Мы сегодня подписываем соглашения с теми инвесторами, с которыми подписывали соглашения два-три-четыре года назад. А вот это – самый главный показатель. Важно не первое соглашение. Первое соглашение многие подписывают еще по наитию. А очень важно подписать второе соглашение, то есть когда компания пришла, отработала и увидела, что ей комфортно, она приняла решение о расширении производства", - сказал губернатор.

"Например, мы только что подписывали с фармацевтической компанией Глория соглашение на один миллиард рублей, ровно три года назад мы подписывали на этот же миллиард рублей первое соглашение. Мы сегодня будем подписывать соглашение с ЕвроХимом. Ровно три года назад - в 2016 году - мы подписали первое соглашение. То есть, цепочка работает. Пришли, подписали, проинвестировали, заработали, увидели эффект, дальше идем к дальнейшим инвестициям. Вот это - самое главное", - отметил Дрозденко.

При этом он сообщил, что в рамках форума будет открыт новый завод ЕвроХима по производству аммиака в городе Кингисепп - самый большой в Европе.

По словам Дрозденко, Ленинградская область последние пять лет показывает устойчивый тренд на рост инвестиций.

" У нас каждый год растут инвестиции. Мы считали, что 2018 год для нас рекордный. Когда мы достигли 460 миллиардов рублей инвестиций , из них 50% - зарубежные инвестиции. Но первые пять месяцев этого года показывают, что мы еще на 25% растем к уровню рекордного 2018 года. Значит мы на правильном пути. За нас говорят цифры", - сказал Дрозденко.