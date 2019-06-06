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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: Ленобласть на ПМЭФ будет рекордсменом по привлечению инвестиций

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание конгрессно-выставочного центра "ЭкспоФорум"
Здание конгрессно-выставочного центра ЭкспоФорум
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинградская область рассчитывает стать в этом году рекордсменом по объему привлеченных в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) инвестиций в экономику региона, заявил губернатор области Александр Дрозденко.
"Вообще в этом году Ленинградская область будет бить все рекорды. Область подпишет соглашения на сумму почти в триллион рублей. 921,5 миллиарда рублей инвестиций мы привлечем в ближайшие годы", - сказал Дрозденко журналистам в кулуарах форума.
При этом он упомянул соглашения, которые область в рамках форума подпишет с ЕвроХимом о расширении производства аммиака, и подписанное соглашение с фармацевтической компанией Глория.

"Мы сегодня подписываем соглашения с теми инвесторами, с которыми подписывали соглашения два-три-четыре года назад. А вот это – самый главный показатель. Важно не первое соглашение. Первое соглашение многие подписывают еще по наитию. А очень важно подписать второе соглашение, то есть когда компания пришла, отработала и увидела, что ей комфортно, она приняла решение о расширении производства", - сказал губернатор.

"Например, мы только что подписывали с фармацевтической компанией Глория соглашение на один миллиард рублей, ровно три года назад мы подписывали на этот же миллиард рублей первое соглашение. Мы сегодня будем подписывать соглашение с ЕвроХимом. Ровно три года назад - в 2016 году - мы подписали первое соглашение. То есть, цепочка работает. Пришли, подписали, проинвестировали, заработали, увидели эффект, дальше идем к дальнейшим инвестициям. Вот это - самое главное", - отметил Дрозденко.
При этом он сообщил, что в рамках форума будет открыт новый завод ЕвроХима по производству аммиака в городе Кингисепп - самый большой в Европе.
По словам Дрозденко, Ленинградская область последние пять лет показывает устойчивый тренд на рост инвестиций.
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" У нас каждый год растут инвестиции. Мы считали, что 2018 год для нас рекордный. Когда мы достигли 460 миллиардов рублей инвестиций , из них 50% - зарубежные инвестиции. Но первые пять месяцев этого года показывают, что мы еще на 25% растем к уровню рекордного 2018 года. Значит мы на правильном пути. За нас говорят цифры", - сказал Дрозденко.
По данным пресс-службы администрации Ленинградской области, регион на ПМЭФ подпишет крупный контракт с "РусХимАльянсом" на 750 миллиардов рублей о создании комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
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