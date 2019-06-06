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РИА Новости
Архангельская область

Архангельская область подписала на ПМЭФ договор о стройке ледового дворца

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога"
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Власти Архангельской области и руководство АО "Группа "Илим" подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о финансировании строительства нового ледового дворца в Коряжме, сообщает пресс-служба губернатора Поморья.
Подписи под документом, предусматривающим строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта "Хоккейная арена" в Коряжме, поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор АО "Группа "Илим" Ксения Соснина.
"В соответствии с соглашением, АО "Группа "Илим" возьмет на себя обязательства по финансированию 50 процентов общей стоимости работ по проектированию и строительству ледового дворца. Вторую половину необходимых средств вложит область", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на церемонии подписания, компания "Илим" успешно развивает производственную и социальную инфраструктуру, а подписание соглашения является новым этапом сотрудничества, направленного на создание благоприятной социальной среды в Коряжме.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
29 апреля, 17:31
Муниципалитеты Поморья получат 160 миллионов рублей на ремонт дорог
Сообщается, что ориентировочная стоимость ледовой арены, площадь которой порядка 4 тысяч квадратных метров, составляет 250 миллионов рублей. Объект включает в себя современную ледовую площадку, места для 250 зрителей, а также вспомогательные помещения. Завершить строительство хоккейной арены в Коряжме планируется к 2022 году, после чего спортивный объект будет передан на баланс муниципального образования.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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