Архангельская область подписала на ПМЭФ договор о стройке ледового дворца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Власти Архангельской области и руководство АО "Группа "Илим" подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о финансировании строительства нового ледового дворца в Коряжме, сообщает пресс-служба губернатора Поморья.

Подписи под документом, предусматривающим строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта "Хоккейная арена" в Коряжме, поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор АО "Группа "Илим" Ксения Соснина.

"В соответствии с соглашением, АО "Группа "Илим" возьмет на себя обязательства по финансированию 50 процентов общей стоимости работ по проектированию и строительству ледового дворца. Вторую половину необходимых средств вложит область", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на церемонии подписания, компания "Илим" успешно развивает производственную и социальную инфраструктуру, а подписание соглашения является новым этапом сотрудничества, направленного на создание благоприятной социальной среды в Коряжме.

Сообщается, что ориентировочная стоимость ледовой арены, площадь которой порядка 4 тысяч квадратных метров, составляет 250 миллионов рублей. Объект включает в себя современную ледовую площадку, места для 250 зрителей, а также вспомогательные помещения. Завершить строительство хоккейной арены в Коряжме планируется к 2022 году, после чего спортивный объект будет передан на баланс муниципального образования.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.