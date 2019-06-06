Глава АСВ усомнился, что банки могут стать честными по собственному желанию

"Способен ли наш банковский сектор на это в целом? Я уверен, что да. Произойдёт ли это просто потому, что банкиры захотят стать честнее, прозрачнее, открытее, лучше? Я в этом сильно не уверен. Но не уверен я в этом только потому, что, говоря словами другого известного персонажа, я "потерял веру в человечество на этой работе", - сказал Исаев.