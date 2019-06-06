Глава АСВ усомнился, что банки могут стать честными по собственному желанию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Банки РФ не станут по собственному желанию честнее перед собой, акционерами и клиентами в ближайшие годы, заявил, выступая в ходе сессии "Способен ли современный бизнес реализовывать успешные долгосрочные стратегии?" на ПМЭФ глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.
"Способен ли наш банковский сектор на это в целом? Я уверен, что да. Произойдёт ли это просто потому, что банкиры захотят стать честнее, прозрачнее, открытее, лучше? Я в этом сильно не уверен. Но не уверен я в этом только потому, что, говоря словами другого известного персонажа, я "потерял веру в человечество на этой работе", - сказал Исаев.
По его словам, за все годы деятельности АСВ стало инициатором возбуждения более 800 уголовных дел. При этом глава агентства подчеркнул, что нельзя всех банкиров записывать в преступники - часто банкротство банка начинается с "обычной простуды".
"(Это может быть) дефолт по одному из заёмщиков, который решили не анализировать и скрыли от доктора - Центрального банка. Стали рисовать отчётность, схематозить. В результате народные методы стали применять. Народные методы не помогли. ... Заканчивается это все банально - заражением крови. И милости просим к нам, как говорится, на стол для проведения соответствующих процедур", - сказал Исаев.
При этом изменить ситуацию, по словам Исаева, может трансформация бизнеса, в который приходят технократы - они видят банковское дело по-другому, "у них другая ментальность", добавил он.
"Я думаю, что только благодаря этому постепенно происходит переориентация на долгосрочные устойчивые ценности. Поэтому я предлагаю всем быть оптимистами. Ну, а я останусь при своём мнении: это произойдёт, по крайней мере, не в ближайшие годы", - заключил Исаев.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.