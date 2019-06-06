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РИА Новости
Республика Адыгея

Глава Адыгеи на ПМЭФ планирует подписать соглашение с "Россетями"

Вчера, 13:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках Петербургского международного экономического форума планирует подписать соглашение о сотрудничестве с "Россетями", сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"На площадке Петербургского международного экономического форума главой Адыгеи планируется подписание соглашений о сотрудничестве кабинета министров республики и ПАО "Россети". Также Мурат Кумпилов проведет ряд деловых переговоров", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что Кумпилов примет участие в деловой программе форума.

"Мы заинтересованы в реализации перспективных бизнес-проектов. И Петербургский международный экономический форум является хорошей площадкой для презентации региона, поиска новых инвесторов", - приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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