Глава Адыгеи на ПМЭФ планирует подписать соглашение с "Россетями"

"На площадке Петербургского международного экономического форума главой Адыгеи планируется подписание соглашений о сотрудничестве кабинета министров республики и ПАО "Россети". Также Мурат Кумпилов проведет ряд деловых переговоров", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что Кумпилов примет участие в деловой программе форума.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.