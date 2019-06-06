Бабушкин официально вступил в должность врио главы Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин вступил в должность, полпред главы государства в ЮФО Владимир Устинов официально представил его правительству и думе региона, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочу подчеркнуть, что он так же, как и вы - волжанин, родился на Волге в Ярославской области. Астраханская область - стратегическая территория, здесь есть все условия для развития. ...Здесь живут трудолюбивые, энергичные и образованные люди", - сказал Устинов, представляя Бабушкина.
Во время представления Бабушкина бывший врио главы региона Сергей Морозов сообщил, что он подал в отставку по личным обстоятельствам, и пожелал Бабушкину успехов.
В ответном слове врио губернатора Бабушкин отметил, что новая должность для него - большая честь и огромная ответственность.
"Вчера президент (Владимир – ред.) Путин выразил доверие, и я приложу силы, чтобы его оправдать ", - заявил Бабушкин.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку врио губернатора Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил новым врио Игоря Бабушкина.