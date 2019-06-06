Бабушкин официально вступил в должность врио главы Астраханской области

"Хочу подчеркнуть, что он так же, как и вы - волжанин, родился на Волге в Ярославской области. Астраханская область - стратегическая территория, здесь есть все условия для развития. ...Здесь живут трудолюбивые, энергичные и образованные люди", - сказал Устинов, представляя Бабушкина.