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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Проблемы с двигателем спутник "Ямал-601" не являются страховым случаем

Вчера, 13:08
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© Фото : АО "Газпром космические системы"Спутник связи "Ямал-601" во время доставки на Байконур
Спутник связи Ямал-601 во время доставки на Байконур
© Фото : АО "Газпром космические системы"
С. ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Газпром космические системы" не будет предъявлять компании Thales Alenia Space финансовые претензии за проблемы в работе двигателя спутника "Ямал-601", который пока так и не вышел на геостационарную целевую орбиту, поскольку это не является страховым случаем, сообщил генеральный директор "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов.
"Это не страховой случай", - сказал Севастьянов на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных финансовых претензиях к компании-производителю.
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4 июня, 12:00
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Телекоммуникационный спутник "Ямал-601" был запущен 30 мая с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Во вторник оператор спутника компания "Газпром космические системы" сообщила, что при подготовке "Ямала-601" к переводу на рабочую - геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35786 километров) специалисты французского подразделения компании-разработчика космического аппарата Thales Alenia Space решили провести дополнительные проверки апогейного двигателя.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что "Ямал-601" в четверг начнет переводиться на рабочую орбиту по более длительной схеме с помощью двигателей малой тяги из-за проблем с апогейным двигателем.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумГазпромРИА Наука
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