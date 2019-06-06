Проблемы с двигателем спутник "Ямал-601" не являются страховым случаем

Спутник связи "Ямал-601" во время доставки на Байконур

С. ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Газпром космические системы" не будет предъявлять компании Thales Alenia Space финансовые претензии за проблемы в работе двигателя спутника "Ямал-601", который пока так и не вышел на геостационарную целевую орбиту, поскольку это не является страховым случаем, сообщил генеральный директор "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов.

"Это не страховой случай", - сказал Севастьянов на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных финансовых претензиях к компании-производителю.

Телекоммуникационный спутник "Ямал-601" был запущен 30 мая с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Во вторник оператор спутника компания "Газпром космические системы" сообщила, что при подготовке "Ямала-601" к переводу на рабочую - геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35786 километров) специалисты французского подразделения компании-разработчика космического аппарата Thales Alenia Space решили провести дополнительные проверки апогейного двигателя.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что "Ямал-601" в четверг начнет переводиться на рабочую орбиту по более длительной схеме с помощью двигателей малой тяги из-за проблем с апогейным двигателем.